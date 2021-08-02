انطلاق الأوكازيون الصيفي رسميا

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات الأوكازيون الصيفي، الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، فيما أبلغت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التجار بإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع، مقترنًا به ‏بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق ‏عن التصفية.

وتتراوح التخفيضات بين 20% و50%، على قائمة السلع التي تتنوع بين ملابس جاهزة وأحذية وسجاد وماكيت وأدوات منزلية وأقمشة وملابس ومفروشات وأثاث وأدوات تجميل.

وتشمل نسبة الخصم في الأحذية 35%، والملابس الرجالي 40%، والملابس الحريمي 50%، والأطفال 30%، والأقمشة 20%، والشنط والجلود 50%.

وكشف خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، عن استمرار توافد المحلات على مديريات التموين في المحافظات المختلفة للمشاركة في الأوكازيون الصيفي.

وقال إن الإعلان عن الأوكازيون جاء بشكل مفاجئ وسوف يشهد هذا العام زيادة كبيرة في المشاركة بسبب التراجع الكبير في المبيعات لافتا إلى هذا الموسم مضروب ولم تحقق المحلات أي انتعاشة سوى في الأعياد وشهر رمضان فقط، مشيرًا إلى أن التجار مستمرون في الأوكازيون حتى 25 أكتوبر لتعويض خسائرهم.

وأوضح أن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية، مؤكدًا أنّ كل تاجر حر في اختيار عدد السلع التي يشارك بها.

وأضاف أنّ تعليمات الوزارة هى أن يكون التخفيض حقيقيًّا، وأن تكون السلع المعروضة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر، وأن يحصل مسبقًا على موافقة من مديرية التموين التابع لها محله التجاري، وأن يضع على السلعة المعروضة للبيع سعرين وهما قبل وبعد التخفيض؛ ليتأكد المشتري من حقيقة التخفيضات.

وأشار سليمان إلى أن المحلات أطلقت تخفيضات تتجاوز 50% وتصل إلى 70%، قبل موسم الأوكازيون الصيفي؛ بهدف تحريك الأسواق، واصفًا التخفيضات بأنها مناسبة جدًا لكافة الشرائح وفقا لكل محل.

رواج يخدم التجار

على الجانب الآخر، يستفيد التجار من «الأوكازيون» في زيادة معدلات البيع والشراء فيما يخص الملابس سواء المحلية أو المستوردة وفق نائب رئيس الشعبة، الذي أكّد أنّ التجار يعملون على التخلص من البضاعة الراكدة بالمحال قرب نهاية فصل الصيف، ليتسنى لهم شراء بضاعة الموسم الشتوي مبكرًا وطرحها حتى قبل بداية الموسم الشتوي.

في الوقت نفسه، شددت الوزارة على تنفيذ حملات لمراقبة الأسعار، والتأكد من تقديم تخفيضات بشكل حقيقي، إلى جانب التأكد أيضًا من أن السلع المعروضة مُطابقة للمواصفات، وهو ما تجريه إدارات متخصصة في الوزارة.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد أصدر قراراً وزارياً ببدء فترة التصفية للأوكازيون الصيفي ‏لعام 2021 اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2/8/2021 ولمدة شهر على ‏أن يكون لكل محل أسبوعين.