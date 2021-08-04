كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي، موضحة أن الاستعلام من خلال بوابة مركز المعلومات، مشددة على ضرورة كتابة البيانات بطريقة واضحة وصحيحة، مؤكدة أنه سيجري التقديم للمدراس بعد ذلك حسب المواعيد التي تعلنها مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع المحافظات، مشددة على ضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة عند التقديم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي:

- الدخول على رابط بوابة مركز المعلومات من خلال هذا الرابط.

- الضغط على زر «الاستعلام عن نتيجة القبول لمرحلة رياض الأطفال»

- كتابة الرقم القومي الخاص بولي أمر الطالب.

- كتابة كلمة المرور التي سجل بها ولي الأمر عند التقديم.

وأضافت الوزارة، أنه يمكن إنشاء حساب جديد من خلال بوابة مركز المعلومات، في حالة عدم تذكر الحساب القديم الذي جرى التسجيل به، وذلك عند الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي، لافتة إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة التقديم للصف الأول الابتدائي أيضاً من خلال هذا الرابط.

تشكيل لجان لمتابعة إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي

وتابعت وزارة التربية والتعليم، بأن الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المديريات، تتولى متابعة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي، مشددة على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات في هذا الشأن بدقة شديدة.

وكشف مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه جرى التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تشكيل لجان لمتابعة إعلان نتائج تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مؤكداً أن المديرية حريصة على التنسيق مع جميع الإدارات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف «الجيار»، أن تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي، جرى وفق الخطوات التي كشفتها المديرية على صفحتها الرسمية، لافتاً إلى أنه جرى التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنها حريصة على تطوير المقررات الدراسية بداية من المرحلة الابتدائية وذلك بإضافة مقررات جديدة للطلاب تواكب احتياجات العصر الحالي، مؤكدة أن عمليات تطوير المقررات الدراسية وتحديث المناهج تجرى بالتنسيق مع المؤسسات العالمية.