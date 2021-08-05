مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في مشاجرات بالصعيد خلال 48 ساعة

شهدت محافظات سوهاج وأسيوط والبحيرة وقنا عدة مشاجرات مسلحة بسبب الخلافات على ري الأرض أو خلافات الجيرة، أو النزاع على سكن، أو خلافات عائلية، والنزاع على فاصل حد، أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة أكثر من 15، وضبط نحو 25 متهما، خلال 48 ساعة الماضية.

11 مصاب في 4 مشاجرات مسلحة بسوهاج

ففي محافظة سوهاج، أصيب 11 شخصا في 4 مشاجرات متفرقة في قرى ونجوع المحافظة، وجرى ضبط أكثر من 20 متهما من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك لأسباب خلافات على ري أرض أو خلافات قديمة بين الأطراف المتنازعة.

المشاجرة الأولى، إطلاق أعيرة نارية دائرة مركز البلينا، جنوب محافظة ، أسفرت عن إصابة كل من علي. ا." 36 سنة، عامل، برش خرطوش بالذراع الأيسر والبطن، وأنهم . ش" 22 سنة سائق، مصاب برش خرطوش بالذراع الأيسر والظهر، وتم نقلهما للمستشفى المركزي، وتم ضبط 5 متهمين في الواقعة.

المشاجرة الثانية، بورود بلاغ بوجود 4 مصابين بدائرة مركز طما، وهم: "أحمد. م" عامل مصاب بجرح طعني بالبطن من الناحية اليمنى وآخر بفروة الرأس، و"عبد الرازق. م" 22 سنة عامل، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات بالرقبة، وتم تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي، وعادل. ا" 58 سنة عامل، ومحمد. ع" 20 سنة عامل، مصابين بجروح رضية بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وتم ضبط ٥ متهمين من طرفى المشاجرة.

والمشاجرة الثالثة بحسب البيانات الامنية، في مركز طما بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، بين طرفين أسفر عن إصابة، "معتز. ا. ه" 42 سنة عامل، وشقيقه محمد 29 سنة عامل مصاب كل منهما بطلق ناري بالساق اليمني فتحتي دخول وخروج وتم تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي، كما أصيب "حسان. م" 25 سنة عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح رضي بفروة الرأس، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وتم ضبط ٤ متهمين.

كما تبلغ لمركز شرطة المنشاة، بوقوع مشاجرة، تبين أنها بين كل من طرف أول، "عوض. ع" 48 سنة، معلم، و"فرج. ر" 45 سنة، عامل، وطرف ثان، "صابر. ا. ع" 64 سنة عامل، نجله "محمد. ص" 25 سنة عامل، مصابين برش خرطوش بالظهر والرقبة، وتم نقلهما للمستشفى المركزي.

وتم ضبط 6 متهمين من طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم عبارة عن بندقية، وطلقتين من ذات العيار، وتبادل الاتهامات بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

قتيل ومصابين بسبب الخلاف على منزل في البحيرة

وفي محافظة البحيرة، نشبت مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز المحمودية، لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين.

وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بقرية تورنو، بسبب النزاع على بيع منزل، ورغبة كل من الطرفين في شرائه، وأسفرت المشاجرة عن مصرع، إبراهيم فتحي سعد شعيب، 25 سنة، وإصابة كل من: "محمد. م" 33 سنة، بجرح بالذراع الأيمن نتيجة رش خرطوش، و"سلامة. س"، 58 سنة، بكدمة بالوجه، وجرى نقلهما لمستشفى المحمودية المركزي وتم القبض على المتهمين ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قتيل ومصاب بسبب خلافات عائلتين في أسيوط

وفي أسيوط لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر فى مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية بني فيز التابعة لمركز صدفا فى محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى صدفا المركزي.

كان اللواء عمر السويفى، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أولاد عمومة من عائلة العقايلة، بقرية بني فيز دائرة المركز، ووقوع متوفي ومصاب وضبط ٦ متهمين.

طعن شاب بسيخ حديد في مشاجرة على فاصل حد بقنا

وفي مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، طعن شاب بطعنة نافذة في الصدر، في مشاجرة بين عائلتين ، الثلاثاء، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وإخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

واستقبل مستشفى فرشوط المركزي الشاب "محمد .ع.ك"، 20 سنة، مصاب بطعنة نافذة في الصدر، وجار إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياته.