تطورات الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز: «فضلت البقاء في المستشفى»

أكد مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنه كان من المقرر أن تغادر المستشفى، بدايه الأسبوع الجاري، لكنها فضلت التواجد عدة أيام كنوع من الاطمئنان على صحتها.

وقال المصدر لـ«الوطن»: «ياسمين كان من المفترض أن تغادر المستشفى بداية الأسبوع الجاري، واستكمال العلاج في المنزل، مع منع الزيارة عنها فترة تواجدها في المنزل، لكن ياسمين فضلت بالاتفاق مع زوجها أحمد العوضي البقاء عدة أيام في المستشفى، تحت الرعاية الطبية؛ حتى تستقر صحيا أفضل من تواجدها بالمنزل».

وفي 17 يوليو، أعلن أحمد العوضي عن خضوع ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ كتب: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي، بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

رسالة حب من العوضي لياسمين عبدالعزيز

وفي اليوم ذاته، نشر «العوضي» عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، رساله حب لياسمين عبد العزيز، قال فيها: «أنا ضعيف جدًا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه؟، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتنفذيه».

وأضاف: «أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما أنت بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك».