رسميا.. خروج فيلم «ديدو» من سباق الإيرادات ورفعه من السينمات

خرج فيلم «ديدو» رسميا من المنافسة على الساحة السينمائية، بسبب ضعف الإيرادات بصورة كبيرة على مدار الأسبوع الأخير، حيث لم يحقق الفيلم إجمالي إيرادات على مدار الأسبوع الماضي سوى 4 آلاف جنيه، بينما جاءت إيراداته أمس الأول «صفر»، مما أدى إلى رفع الفيلم من دور العرض السينمائي خاصة مع طرح فيلم «الإنس والنمس» للنجم محمد هنيدي.

فيلم «ديدو» يحقق إجمالي إيرادات 14 مليون جنيه

وحقق فيلم «ديدو» على مدار 12 أسبوعا في دور العرض السينمائي، منذ طرحه للمرة الأولى خلال موسم عيد الفطر الماضي، ما يجاوز الـ 14 مليون جنيه، ولكن ضعف الإيرادات أسبوعا تلو الآخر أدى إلى خروج الفيلم من المنافسة، حيث كانت تتراوح من 900 إلى 500 جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

ولم يكن «ديدو» الفيلم الوحيد الذي تم رفعه من السينمات في الأسابيع الأخيرة، حيث سبقه أفلام «ماما حامل»، «ثانية واحدة» و«الشنطة».

وعلى الجانب الآخر، كشفت المنتج أحمد السبكي عن خطته لتقديم جزء ثان من فيلم «ديدو»، على أن ينضم إلى فريق عمل الفيلم نجم كوميدي كبير، مؤكدا أن سيتم الكشف عن التفاصيل الخاصة بالفيلم خلال الفترة المقبلة.

فريق عمل فيلم «ديدو»

فيلم «ديدو» بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، أحمد فتحي، محمد ثروت، نور قدري، قصة كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والفنتازيا حول مجموعة من الأشخاص يتعرضون لإشعاع يجعلهم في حجم عقلة الإصبع، وتبدأ مفارقات مضحكة ومحاولات للتغلب على المصاعب التي تواجههم.

ومن المقرر أن يتم رفع أكثر من فيلم من دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة بسبب طرح مجموعة جديدة من الأعمال خلال شهر أغسطس الجاري، من بينها فيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمي، و«200 جنيه» للمخرج محمد أمين.