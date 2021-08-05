مبادرة «1000 فني ماهر» بأسوان.. شروط ورسوم التسجيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة اسوان بقيادة الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بدء تسجيل الراغبين في المشاركة بمبادرة «1000 فني ماهر»، عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بأسوان «بوابة أسوان التعليمية».

1000 فني ماهر

وتستعرض «الوطن»، كل مايتعلق بهذه المبادرة، ضمن خدماتها للقراء على مدار الساعة، وبحسب ما جاء على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم، يجب على الراغبين في المشاركة التسجيل الالكترونى على رابط المبادرة بصفحة البوابة ثم التوجه للمدارس التى سينعقد بها التدريب لتسديد الرسوم المقررة لكل تدريب لدى السكرتير المالى بالمدرسة حسب الجدول، حيث يبدأ التدريب بمجرد اكتمال عدد المجموعة والحضور للتدريب سيكون بأولوية التقديم وتسديد الرسوم.

بدء تسديد الرسوم

وبدأ تسديد الرسوم من الأحد الماضي الموافق الأول من أغسطس 2021، في التخصصات التالية «فني كهرباء يسدد مبلغ 111.65، وفني تشكيل ولحام يسدد مبلغ 246.65، وفني تبريد وتكييف يسدد مبلغ 221.65» ، ويتم التدريب داخل مدرسة محمد صالح حرب الصناعية المتقدمة، أما بالنسبة لتخصص فني أعمال صحية يسدد مبلغ 551.25، وفني بناء يسدد مبلغ 86.65 ، والتدريب في مدرسة عبدالله شرقاوي الزخرفية المعمارية، أما فني ملابس جاهزة يسدد مبلغ 241.23، والتدريب بمدرسة محمد محسن شعيب .

مواعيد التدريب.

كما حددت مديرية التربية والتعليم بأسوان مواعيد التدريب الخاصة بمبادرة 1000 فني ماهر، وهي 3 أيام في الأسبوع تبدأ من الثالثة عصرًا إلى السادسة مساءً، على أن يكون عدد ساعات التدريب 200 ساعة تدريبية، ويتم استلام إيصال الرسوم المقررة بمجرد السداد.