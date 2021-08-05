الموانئ العربية: اختيار اسم «حسين طنطاوي» للكراكة الجديدة «ضربة معلم»

هنأ اللواء بحري عصام الدين بدوي، الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على انضمام الكراكة حسين طنطاوي إلى أسطول هيئة قناة السويس، موضحًا: «اختيار هذا الاسم ضربة معلم، لأنه اسم قائد عظيم له مواقف مؤثرة في تاريخ مصر الحديث، وكان لي الشرف العمل تحت قيادته».

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الكراكة تمتلك إمكانيات كبيرة، كما أنّها مهمة للغاية ومن أكبر كراكات المنطقة، حيث تصل إلى عمق 35 مترًا، بينما تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 3600 متر في الساعة.

وتابع الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، أنّ مصر تحتاج إلى هذا النوع من الكراكات: «أهم الدروس المستفادة من حادث السفينة الجانحة، أنّ مصر بحاجة إلى كراكة ذات قدرة عالية للتغلب على أي حادث مماثل في المستقبل».

ولفت بدوي، إلى أنّ الحاجة فرضت تطوير المجرى الجنوبي لقناة السويس، على غرار ما حدث في الجزء الشمالي، ما يمثل بدوره إضافة قوية، وسيكون لهذه الكراكة دور في هذا.

وتحدّث الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، عن ظاهرة الإطماء، حيث يرمي النيل الطمي في فرعي دمياط ورشيد، ما يتسبب في مشكلات بالأعماق الخاصة بالممرات الملاحية للموانئ، فضلا عن احتياجه إلى التكريك المستمر للحفاظ على الممرات، والسماح للسفن ذات الغاطس الكبير بدخول موانئنا، مشيرا إلى أنّ الكراكة مهمة للغاية في البنية التحتية الجديدة على غرار ما يحدث في شرق بورسعيد.