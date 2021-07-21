نشاط مكثف لـ أنغام.. 3 حفلات ودويتو خلال شهر يوليو

يشهد شهر يوليو الحالي، نشاطا مكثفا من المطرب أنغام، إذ أحيت حفلا في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تحيي حفلين في 24 يوليو و30 يوليو، كما طرحت أغنية، أمس، الثلاثاء أغنية مع المطرب اللبناني وائل كفوري، لأول مرة في دويتو غنائي عنوان «برضه بتوحشني».

وفي هذا التقرير نستعرض نشاط أنغام في هذا الشهر:

حفل دار الأوبرا

أحيت الفنانة أنغام، حفلًا غنائيًا في أول أيام شهر يوليو على مسرح دار الأوبرا المصرية، حيث قدمت عددا كبيرا من أغنياتها، كان من بينها أغنية «متلخبطة».

وقبل أن تقدمها أنغام للجمهور، علقت عليها بشكل ساخر، ووصفت من خلاله الرجال بـ«المجانين»، موضحة: «الرجال اللي دائمًا بيتريقوا علينا ويقولوا إن عندنا تقلبات وحاجات كدا وهما أصلا مجانين وكل يوم بحال، تعالوا نضايقهم شوية والستات صقفوا بقى».

دويتو مع وائل كفوري

طرحت أنغام أمس، الثلاثاء، أغنية «برضه بتوحشني»، بالتعاون مع المطرب اللبناني وائل كفوري، وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

حفلات صيف جدة

من المقرر أن تحيي حفلًا غنائيًا في السعودية، بوم 24 يوليو، ضمن حفلات صيف جدة، وسيشارك في الحفلات أيضا محمد شرنوبي، وتامر عاشور، حيث يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، بمركز «جدة سوبر دوم».

وتباع تذاكر حفل أنغام، ضمن 6 فئات تبدأ من 490 ريالًا، أي ما يوازي 2000 جنيه، بينما تبلغ قيمة تذكرة الـ «ROYAL» أعلى فئة في التذاكر، 2900 ريال سعودى أي ما يتجاوز 12 ألف جنيه.

حفل المنارة

تحيي أنغام حفلًا غنائيًا على المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، يوم الجمعة 30 يوليو، حيث تقدم في باقة من أحدث أعمالها إضافة وبعض أغانيها القديمة. وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بفئات مختلفة، وبلغ سعر التذكرة السيلفر 600 جنيه، اما سعر أغلى تذكرة فقد بلغ 2000 جنيه، بشرط أن يكون الحضور بالملابس الرسمية، وعدم اصطحاب الكاميرات والمشروبات والمأكولات.