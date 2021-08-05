«جامع» تعتمد خطة قبول دفعة جديدة بالتدريب المهني بـ«الكفاية الإنتاجية»

اعتمدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خطة قبول دفعة العام التدريبي 2021/2022 بمراكز التدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للالتحاق بمراكز التدريب المهني للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارس الفنية الصناعية.

يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تسهم في تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة، ومن خلال تخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

من جانبه أكد اللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أن المصلحة تمثل الذراع التنفيذية لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ منظومة التدريب المهني المؤهل للعمل بالقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن خطة العام الحالي تتضمن التقديم إلكترونيا لأول مرة، وذلك منعا للتكدس داخل المراكز نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد من إجراءات احترازية لمنع انتشار مرض كورونا، كما يمكن التقديم يدويا بكل مركز لأول مرة بدلا من تجمعات المناطق، على أن يتم تقسيم الأيام طبقا للحروف الأبجدية أو المجموع.

وأشار «أبو مندور» أنه تم فتح باب تلقي طلبات التقديم مع تحديد الحد الأدنى لدرجات القبول في كل مركز على حدة، وذلك تماشيا مع مدى الإقبال والكثافة السكانية، مع الحفاظ على نسبة قبول الفتيات في المهن التدريبية المناسبة لهم، لافتا إلى أنه من المقرر قبول العام الحالي 16 ألف طالب وطالبة، وذلك حتى الوصول إلى الطاقة الاستيعابية لكل مركز.

وأضاف أنه سيتم تحديد الأعداد التقريبية التي سيتم قبولها بالمراكز المختلفة، وفقا للموارد التعليمية والتدريبية والكوادر البشرية المتاحة، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمراكز التدريبية، وكذا الفرص التدريبية المتاحة بالمصانع والشركات لتنفيذ التدريب التطبيقي والتبادلي، مشيرا إلى أن المصلحة تعمل حاليا على الإعداد للعام التدريبي الجديد، ومتابعة تنفيذ المخطط لعام 2021/2022، وتجهيز مراكز التدريب للحصول على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

وأوضح «أبو مندور» أن مراكز المصلحة تشمل عدد من المهن يتم التدريب عليها، منها الحاسب الآلي ومهنة التبريد والتكييف اللحام والحدادة والخراطة وماكينات الورش والألواح المعدنية والعدد والضبعات وبرادة المواسير وسباكة المعادن والألوميتال والكريتال والميكانيكا والطباعة والغزل والنسيج ومهن السيارات والطباعة والملابس الجاهزة ونجارة الأثاث وplc وcnc ومهن أخرى.

ونوه إلى أن المصلحة قامت بالتعاون مع القطاع الخاص، بتطوير وتنمية عدد من المراكز التابعة للمصلحة، تضمنت الشراكة مع شركة ABB بتطوير مهن التحكم الآلي بمراكز التدريب المهني في مناطق الحوامدية وشبرا الخيمة ودار السلام والعاشر والإسكندرية، بالإضافة إلى الشراكة مع شركة BTM للأزياء لإدارة وتشغيل مركز التدريب المهني بحي الأسمرات، بتوفير الدعم الفني لتشغيل المركز في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة لسكان حي الأسمرات بدعم من البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، فضلا عن الشراكة والتعاون مع مؤسسة أم حبيبة للتدريب على مهنة الطاقة الجديدة والمتجددة بمركزي أسوان وكوم أمبو.

شروط الالتحاق بمراكز التدريب المهني

- الحصول على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية خلال العام الحالي 2021/2022 والسابق 2019/2020، وتكون اللغة الأجنبية هي الإنجليزية.

- ألا يزيد عمر الطالب أو الطالبة عن 18 سنة في أول أكتوبر للعام الدراسي 2021/2022.

- الحصول على الدرجات التي يحددها تنسيق القبول لكل مركز.

- اجتياز اختبارات القدرات المهنية والكشف الطبي لممارسة المهنة المتقدم إليها.

- يفضل أن يكون من أبناء المنطقة السكنية التي بها المركز.

- أولوية القبول في مهن «الحاسب الآلي - السيارات - CNC خراطة - CNC فرايز - التبريد والتكييف» للأعلى مجموعا، وطبقا للتنسيق الداخلي الذي يعتمده رئيس المصلحة.

- لا يتم تسجيل الطالب وإخطاره بتخصصه إلا بعد تسليم المستندات المطلوبة وبعد اجتيازه الاختبارات المذكورة بعاليه، وسداد المصروفات الدراسية المقررة.

طريقة التقديم لمراكز التدريب المهني

- يدويا: بكافة المراكز التابعة للمصلحة، على أن يتم تقسيم الأيام طبقا للحروف الأبجدية أو المجموع.

- إلكترونيا: من خلال رابط التسجيل http://pvtd-website.teqnia-tech.com/services/applying_to_training_centers