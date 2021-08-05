وقفة عرفان للآباء في حفل تخرج دفعة «تجارة إنجليزي» بجامعة أسيوط

احتفلت كلية التجارة بجامعة أسيوط بتخريج الدفعة 23 لطلاب شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية، اليوم، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالسلام نوير عميد الكلية، والدكتور محمد عدوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد طلب رئيس شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية، ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وحشد من الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم.

وهنأ الدكتور شحاتة غريب الخريجين متمنيًا لهم حياة مهنية مليئة بالتفوق والإنجاز، مقدمًا تحية خاصة لأولياء أمور الطلاب لتفانيهم فى تقديم كافة الإمكانيات لنجاح أبنائهم، ودعا الطلاب إلى الوقوف تحية لآبائهم وعرفانًا بفضلهم.

وأشاد بجهود أعضاء هيئة التدريس بالكلية لما بذلوه من صعاب طوال العام، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع في مواجهة وباء كورونا، كما حرص أيضا على الإشادة بدور كلية التجارة وطلابها فى المشاركة فى الأنشطة الطلابية بالجامعة وأهمها نماذج المحاكاة والتى لاقت الاستحسان والإعجاب من كافة الجهات والضيوف المشاركة بها على مر السنوات السابقة .

من جانبه، دعا الدكتور عبدالسلام نوير الطلاب إلى مواصلة السعي والعمل دون كلل للوصول إلى غاياتهم وأهدافهم، مشيدًا بتميز طلاب الشعبة الإنجليزية بالكلية وتمتعهم بالعديد من المهارات العلمية التى تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل، موجهًا خالص تهنئته إليهم فى يوم عرسهم وإلى أولياء أمورهم .

وأشار الدكتور محمد عدوي إلى أن حفل التخرج شهد إهداء الدفعة 23 لدرع الكلية للدكتور طارق الجمال وتسلمه نيابة عنه الدكتور شحاتة غريب، ودرع الكلية أيضًا للدكتور شحاتة غريب، ولأساتذة الكلية لمجهوداتهم مع الطلاب طوال العام، كما كرمت الكلية كافة طلاب الكلية وعددهم 132 طالبًا وطالبة، كما تضمن الحفل بعض الفقرات الفنية والغنائية.