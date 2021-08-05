حظك اليوم برج الدلو الخميس 5-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج الدلو بالقدرة على التوازن بين إسراف المال وتوفيره، كما أنه يتميز بالنزاهة والصدق في علاقاته مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر بمنزل العمل يجعلك أكثر إصرارا وحزما وتنظيما لوقتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

تتمتع بطاقة أخاذة والوقت مناسب للاهتمام بمن تحب وبالعائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.