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حظك اليوم برج الثور الجمعة 6-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:28 ص | الجمعة 06 أغسطس 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور يعامل الناس بلطف، ولديه صبر طويل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تكون قدوة ويتبعك الآخرون.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

 الوضع الفلكي دقيق، ومع ذلك اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بالأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

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