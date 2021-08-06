حملات على أسواق ومخابز ومستودعات الغاز بدمياط.. وتحرير 1070 محضرا

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عن تحرير 1070 محضرا خلال الحملات المُنفذة طِوال شهر يوليو الماضي، فضلاً عن تحصيل 2 مليون جنيه قيمة غرامات استيلاء على السلع التموينية من البدالين التموينيين، وكذا تحصيل ما يقرب من مليون و716 ألف جنيه من المستحقات على المخابز التموينية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

تحرير 231 محضرا للمخابز لمخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف

تم تحرير عدد 231 محضرا للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات، وبمتابعة المرور على الأسواق تم تحرير 839 محضرا ما بين رصد حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم إعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر.

أخذ 27 عينة غذائية و38 عينة من القمح المُعد للطحن والدقيق

وفي السياق ذاته، قامت المديرية بأخذ 27 عينة غذائية و38 عينة من القمح المُعد للطحن والدقيق والنخالة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المقررة.

يأتي ذلك وفقا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتحقق من انضباط تلك المنظومة والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع والتأكد من صلاحياتها.