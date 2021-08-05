3 منخفضات وموجات قصيرة للشمس ورطوبة مرتفعة.. أسباب الموجة الحارة

تسببت 3 عوامل رئيسية في رفع درجة الحرارة لأرقام قياسية، وهي: سيطرة ثلاثة منخفضات جوية على الأجواء المصرية، بالإضافة لما تتسم به الموجة الحالية للشمس من قصر وقوة مع ارتفاع الرطوبة النسبية على معظم أنحاء البلاد.

وقال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، إن ثلاثة منخفضات جوية ساخنة أصبحت تسيطر على الأجواء المصرية في الوقت الحالي، هي منخفضا الهند الموسمي والسودان الموسمي وشرق المتوسط الحار المتعمق، موضحاً أن المنخفض الأول يتعمق على شمال البلاد والثاني على مناطق جنوب الصعيد ما ينتج عنه ارتفاع قياسى آخر في درجات الحرارة اليوم الخميس بالتحديد.

درجة الحرارة تصل لـ45 درجة مئوية جنوب الصعيد

وأضاف فهيم أن درجة الحرارة ستصل إلى أرقام قياسية في الدلتا والقاهرة بنحو 44 درجة وفى المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط بـ44 درجة مئوية، وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 45 درجة، لافتاً إلى أن أشعة الشمس ستكون عمودية وقوية وقصيرة الموجة وهي الأخطر وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكًا أقل من الغلاف الجوي وهو سبب الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس والإصابة لضربات الشمس وخصوصًا عند التعرض لأشعة الشمس مباشرة.

ارتفاع الرطوبة إلى 100%

وأشار إلى أن درجة الرطوبة النسبية مرتفعه على شمال البلاد وتتراوح من 90% إلى 100% ما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس، ومن المتوقع وجود سحب رعدية قريبة من شواطئ البحر المتوسط ومناطق جنوب البحر الأحمر ليومى اليوم الخميس وغدا الجمعة، مطالبًا بعدم خروج الأطفال وكبار السن للشوارع نهارًا وعدم تشغيل المكيفات بشكل مستمر، مع تناول كميات كبيرة من المياه والاكثار من تناول الخضراوات والفواكة وعدم تناول الأطعمة الحادقة التي تحتوي على الكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم.

وشدد على ضرورة عدم التعرض للشمس المباشرة تحت أى بند وتكون الملابس مصنوعة من القطن وتغطي اليدين ويتم ارتداء أغطية رأس بيضاء وخفض المجهود البدني قدر الامكان وإخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال وزجاجات الكحول والمشروبات الغازية وأجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة.