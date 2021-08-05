«آيس كريم وبطيخ» لحيوانات حديقة الجيزة لحمايتها من الموجة الحارة

وضعت حديقة حيوانات الجيزة برنامجاً غذائياً وبيطرياً، لتلافي آثار الموجة الحارة التي تمر بها البلاد على حيوانات الحديقة، على أن يتم تنفيذه بشكل يومي خلال درجات الحرارة المرتفعة، حيث أفاد مصدر مسئول بإدارة الحديقة بأنه بداية من العاشرة صباحاً يتم تقديم «آيس كريم» فواكه بالعسل أوالمربى إلى حيوانات الشمبانزي وإنسان الغاب، وحتى نهاية اليوم، كما يتم تقديم البطيخ البارد الذي يحتوي على ألياف ونسبة سكريات عالية ترطب درجة حرارة الحيوانات.

وأضاف المصدر: أن البرنامج الغذائي يشمل أيضاً تقديم الأسماك الباردة والمجمدة للدببة وسبع البحر، والأعلاف الخضراء إلى الغزلان والسيد قشطة وأبو حراب والزراف والكانجرو وغيرها من الحيوانات العاشبة وذلك لاحتوائها على عصارة باردة.

حوائط بعرض متر لحماية الدببة من درجات الحرارة

وأشار المصدر إلى أن أكثر الحيوانات تأثراً بارتفاع درجة الحرارة هي الدببة، موضحا أن تصميم مبيتها من الحجر الصوان، بعرض متر، ساهم في عدم تأثرها بارتفاع درجة الحرارة، حيث إن ذلك المكان لا تزيد درجة حرارته عن 25 درجة مئوية في الصيف ولا تقل عنها في الشتاء، كما أنه يتم تشغيل المكيفات وقت الظهيرة خارج المبايت مع فتحها في نفس الوقت، ويتم ملء الأحواض بالمياه الباردة لتستحم فيها متى احتاجت لتبريد جسدها من الحرارة.

الأسود والنمور.. الاستراحة بجوار المجارى المائية

أما عن الأسود والنمور فقد تم فتح مكان مبيتها بشكل دائم، ليختار الحيوان بين التواجد في القفص أو الراحة بجانب المجرى المائي المخصص له لينام أسفل الأشجار التي تظلل موضع نومه في مبيته والتي تشبه بيئته الطبيعية في البراري الأفريقية، مشيراً إلى أن أغلب الحيوانات تم تصميم مبيتها مدعوما بقنوات مائية وأشجار تشبه بيئتها الطبيعية في أفريقيا وآسيا وأمريكا، مؤكدا أن الأسود لا تتأثر بارتفاع درجات الحرارة لأنها تعيش في بيئات استوائية بأفريقيا.

فيتامين «سي» للحيوانات

واستطرد المصدر: أنه تم توفير مصادر لفيتامين سي الذي يمنع التجلطات والإحساس بالحرارة لجميع حيوانات الحديقة، حيث تم وضع قوالب ملح لكل حيوان في بيته بها فيتامينات يحتاجها جسمه ومن بين تلك العناصر المهمة خلال الصيف فيتامين سي الضروري لضمان سيولة الدم.

ولفت إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بين الأطباء والعاملين بالحديقة من تنفيذيين وأطباء وعمال للتعامل مع أي طارئ خلال الموجة المرتفعة للحفاظ على الحيوانات، مؤكداً أنه مع بداية اليوم تقوم سيارات الإطفاء المتواجدة برش الحديقة كاملة بالمياه لترطيب المكان كما يتم إعطاء دش لبعض الحيوانات لترطيب أجسادها، والحفاظ على درجة حرارة جسدها من ارتفاع الحرارة.