إنشاء مستشفى لخدمة 35 ألف طالب بكلية أصول الدين بالزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، زيارة تفقدية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، اليوم، رافقه خلالها سعد الفرماوي، السكرتير العام، والدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، عميد الكلية، والدكتور وجيه زكريا عمران، وكيل الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

واطلع المحافظ على خطة العمل والإنشاءات الجديدة الجارية بالكلية والتي تأتي إبرازًا لدور كلية أصول الدين بمحافظة الشرقية ككلية نموذجية من خلال ما تشهده من طفرة إنشائية وتعليمية لتظل تمارس رسالتها التنويرية والعلمية لنشر تعاليم الدين السمحة والخلق الكريم.

وتجول محافظ الشرقية داخل أروقة الكلية واستمع لشرح تفصيلي من عميد كلية أصول الدين الذي أشار إلى إنشاء وتجهيز قاعات للتدريب وورش العمل والمناقشات وقاعة مؤتمرات كبرى بسعة 600 فرد و3 قاعات استقبال بسعة 110 أفراد، مجهزة بأحدث أدوات التكنولوجية الحديثة لتتماشى مع رؤية الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وكذلك إقامة مدرسة تعليمية لحفظ النصوص والمتون تساعد في تكوين الفكر الوسطي للطالب الأزهري، بالإضافة إلى إقامة مجمع حدائق يضم 3 حدائق منها حديقة معلقة ومجمع للألعاب الرياضية يضم 2 ملعب خماسي.

وأضاف عميد الكلية أنه حرصًا على تكاملية الخدمة المقدمة للطلاب تم إنشاء مستشفى الكلية بالجهود الذاتية والذي من المقرر أن يخدم 35 ألف طالب و طالبة بـ5 كليات فرع جامعة الأزهر، حيث يضم المستشفى «غرفة إفاقة – معمل تحاليل متكامل – صيدلية مجهزة تقدم العلاج الشهري لأصحاب الأمراض المزمنة – غرفه الباطنة – غرفة للرمد – غرفة الصدر - مركز الأسنان»، فضلًا عن الاستمرار في الارتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال تطبيق إخراج النتائج إلكترونيًا ومنصات التعليم عن بُعد والاهتمام بالمكتبة السمعية لخدمة ذوي الهمم والمصاحف الإلكترونية التي تساعد أصحاب الهمم في حفظ القرآن الكريم لتمثل تلك الأدوات نقلة نوعية في طريقة التعلم داخل الكلية.

وتأتي تلك الجهود برعاية كاملة من الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الشريف، وإيمانه العميق بتقديم كل ماهو جديد لخدمة رسالة جامعة الأزهر بكلياتها المختلفة.

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق في التمسك بنشر تعاليم الدين السمحة وفكر الإسلام الوسطي والأخذ بالأسلوب العلمي الحديث في المناهج وطرق التدريس لتقديم خريج قادر على المشاركة في بناء وتنمية المجتمع وفق أسس دينية معتدلة ليظل الأزهر الشريف منارة تعليمية وعلمية تؤثر في المجتمع وتُعلي من قيم الإسلام السمحة وتحترم الآخر.

وأعرب المحافظ عن سعادته لزيارته اليوم لكلية أصول الدين والدعوة والتي تأتي في إطار تعزيز التواصل بين كليات جامعة الأزهر بالزقازيق والجهاز التنفيذي وتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمنشآت التعليمية ليعود بالنفع والفائدة على أبناء محافظتنا العريقة.

وفي نهاية الزيارة حرص عميد كلية أصول الدين وأعضاء هيئة التدريس على إهداء محافظ الشرقية مجسمًا للكعبة الشريفة تكريمًا لزيارته لرحاب الجامعة وتقديرًا لمجهوداته الملموسة للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في مختلف القطاعات.