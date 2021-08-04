تضامن الدقهلية: تطوير 50 فصلا بحضانات الأطفال والأولوية لقرى حياة كريمة

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، تطوير عدد 50 فصلا للحضانات التابعة للجمعيات الأهلية في محافظة الدقهلية، ضمن البروتوكول الموقع بين وزاره التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، وفقا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

اجتماع تنسيقي لتطوير 50 فصلا في الحضانات

جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي الذي عقد اليوم، وحضره كل من: الدكتور محسن المقاول المدير الإقليمي لمكتب مؤسسة مصر الخير بالدقهلية، وأسعد صابر من وزارة التضامن، وعلاء صادق مسئول التعليم بمؤسسة مصر الخير، ورمضان الصابر وكيل مديرية تضامن الدقهلية، ونادية دياب مديرة الأسرة والطفولة، وحنان السيد عبد الغفار كبير أخصائيين.

ووجه وكيل تضامن الدقهلية، بسرعه تشكيل لجان مشتركة لترشيح الحضانات ومعاينتها، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات، تمهيدا لتوقيع البروتوكول والبدء في التنفيذ.

مشروعات كبيرة لمبادرة حياة كريمة في الدقهلية

ومن جهة أخرى، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير الريف المصري، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها، تابع المحاسب طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين، الأعمال الجارية، مثل متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير مركز شباب قرية الحصص، وإمداده مستقبلاً بالأنشطة الرياضية والترفيهية، وتحديد موعد للانتهاء، وفقا للفترة الزمنية المحددة.

كما تم متابعة أعمال صب أعمدة الدور الثاني العلوي بمجمع الخدمات المتكامل بالقرية، وجار إنشاء بيارات للصرف الصحي بقرى (سرور البحرية والعيادية)، لرفع كفاءة خطوط الصرف الصحي، وتدعيم الشبكات الرئيسية، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية لتوفير حياة أفضل لأهالي القرى، والارتقاء بمستوى كل الخدمات الحكومية المقدمة لهم.