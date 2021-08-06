كيفية التسجيل في منح تشيفنينج البريطانية الدراسية للطلاب المصريين

أعلنت السفارة البريطانية فتح باب التقديم لمنحة تشيفنينج الدراسية المرموقة التابعة لحكومة المملكة المتحدة من يوم 3 أغسطس حتى 2 نوفمبر2021، وذلك للعام الدراسى 2022-2023.

منحة تشيفنينج البريطانية

ويتم التقديم لمنحة تشيفنينج عبر موقع المنحة من خلال هذا الرابط.

كيفية التسجيل في منحة تشيفينج

يمكنك الدخول على الرابط السابق لموقع المنحة ثم اتباع الخطوات التالية.

1- اختيار الدولة «مصر».

2- اختيار المنحة ما بين «منحة دراسية أم زمالة».

3- التسجيل بالبريد الإلكتروني من هنا، ومن ثم تسجيل الدخول من جديد.

4- ملء نموذج التقديم وبعدها انقر على خيار تقدم.

تُمنح منح تشيفنينج الدراسية للأفراد من جميع الخلفيات والذين يمكنهم إثبات أن لديهم الالتزام والمهارات المطلوبة لإحداث تغيير إيجابي، ويمكنهم إظهار كيف ستساعدهم درجة الماجستير في المملكة المتحدة على القيام بذلك.

وتقدم المنحة دعماً مالياً كاملاً للباحثين للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد في أي جامعة بريطانية ولكل التخصصات، مع إتاحة الفرصة لبناء علاقات قوية مع مجموعة واسعة من الخبرات الأكاديمية والمهنية والثقافية الحصرية.

كما تقدم «تشيفنينج» زمالات في مجالات الفنون والثقافة والدراسات الإسلامية.

وقدمت تشيفنينج في العام الجاري 2021، عدد 36 منحة دراسية للمصريين في مختلف المجالات بما في ذلك علوم البيئة، والتمويل، وإدارة الاعمال، والعلاقات الدولية، والتنمية، والقانون.

وقال السفير البريطاني في مصر، جيفري آدامز: «برنامج تشيفنينج هو برنامج منحة دراسية استثنائي يقدم تجربة عالمية المستوى، وشبكة الخريجين لدينا مليئة بالمصريين الديناميكيين الذين حققوا عملاً هائلاً على مر السنين».

ومن أبرز خريجي برنامج «تشيفنينج» من المصريين، وزير الموارد المائية والري الحالي الدكتور محمد عبدالعاطي، ونائب وزير المالية لسياسة المالية العامة أحمد كوشوك، ورئيس البورصة المصرية محمد فريد، ونائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، ومفوضة البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي الدكتورة أماني أبوزيد.