حجز لقاح كورونا للمسافرين.. الموقع وخطوات التسجيل

عرضت وزارة الصحة والسكان كيفية حجز لقاح كورونا للمسافرين، موضحة: «أنه علي المسافرين ضرورة حجز لقاح كورونا من خلال موقع اللقاح التابع للوزارة»، وطمأنت الوزارة المواطنين المسافرين بأن هناك تنوعاً في مصادر لقاح كورونا.

وكشفت الصحة، فى تقرير رسمي، عن استعداد الوزارة لاستقبال لقاحي جونسون آند جونسون وفايزر فى مصر خلال الشهر الجاري، وذلك في إطار الحرص على تسهيل مهمة السفر على المواطنين خاصة في الدول التي وضعت شروطًا معينة ولقاحات بعينها لدخولها.

حجز لقاح كورونا للمسافرين

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين عبر موقع تلقي لقاح كورونا التابع للوزارة بنحو:

الدخول علي موقع تلقي لقاح كورونا هنا

- اختيار الفئة المستهدفة

- إدخال بيانات المواطن بطريقة صحيحة: الاسم والرقم القومي والتاريخ المرضي إن وجد.

- إدخال رقم الهاتف المحمول.

- اختيار خانة المسافرين واختيار المكان الذي ترغب فيه ثم الحصول علي طلب التسجيل.

- يقوم المواطن بعد ذلك بتحديد موعد الحصول على التطعيم خلال 72 ساعة من التسجيل.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان خصصت مراكز لتطعيم المسافرين إلى الخارج لتلقى للقاحات كورونا، موضحة أنه تم تجهيز 126 مركزًا موزعة على جميع محافظات الجمهورية ومجهزة بكافة المستلزمات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـQR code منعًا للتزوير، كما حددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا بنحو 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم اكبر عدد من المواطنين، مناشدة بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وحفاظًا علي المنحني الوبائي لكورونا بمصر.