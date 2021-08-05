رحمة بعمال النظافة.. نائبة تقترح تعديل ساعات عملهم بسبب حرارة الجو

طالبت مايسة عطوة عضو مجلس النواب، الحكومة، بتعديل مواعيد عمل عمال النظافة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الذي قد يؤدي إلى إلاصابة بضربة شمس.

وقالت النائبة مايسة عطوة في مقترحها، إن شهر أغسطس سيشهد تسجيلا ملحوظا فى درجات الحرارة لم تشهده مصر من قبل، نظرا للتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة.

واستطردت مايسة عطوة: عمال النظافة يتواجدون في الشارع لأطول وقت ممكن، ما يتسبب في الإصابة بعدة أمراض، كما أن أغلبهم من كبار السن، وبالتالي لن يستطيعوا التماسك أمام ارتفاع درجات الحرارة.

تقسيم دوريات العمل على مدار اليوم

واقترحت النائبة مايسة عطوة، تعديل ساعات العمل، لتبدأ من الساعة السابعة صباحا، حتى الساعة الحادية عشرة صباحا، بينما تبدأ فترة العمل الثانية في الساعة الرابعة عصرا، وذلك حرصا على العاملين من حرارة الشمس المرتفعة.

وقالت: عمال النظافة جنود مجهولون، ويعملون على مدار ساعات النهار بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وطالبت عضو مجلس النواب المواطنين بضرورة التعاون مع عمال النظافة، من خلال عدم إلقاء القمامة في الشارع، ووضعها في الأماكن المخصصة لها، للحفاظ على المظهر الحضاري.

مقترحات لتسهيل جمع القمامة

واقترحت «عطوة»، تسهيل مهمة عمال النظافة بعدد من الأمور، وذلك من خلال وضع صندوق قمامة أمام المحلات أو المطاعم والعمارات وداخل الأندية، لجمع القمامة فيه، ما يسهل مهمة العامل.

وأوضحت أنه لا مانع من جمع القمامة فى أكياس صغيرة داخل السيارات، وإلقائها في سلة جمع القمامة، بدلا من إلقائها من نافذة السيارة في الشارع، مشيرة إلى أن المجتمع المصري رحيم ببعضه، ولا مانع من توزيع زجاجات مياه على عمال النظافة لروي ظمأهم.