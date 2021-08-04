عاجل.. «صحة النواب» تعلق على إصابة محمد دياب بمتحور «دلتا»: لا تقلقوا

حالة من الذعر والخوف أصابت المصريين عقب إعلان السيناريست محمد دياب إصابته بمتحور دلتا كورونا، رغم حصوله على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، مؤكداً أن حصوله على اللقاح كان سبباً كبيراً في تحسّن حالته وطالب الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

نائبة: مصر خالية من متحور دلتا إلى الآن

من جانبها، قالت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إنه لا توجد قدرة للتحاليل التي توجد في المستشفيات المصرية أو العالمية على معرفة إصابة الشخص بمتحور دلتا أو غيره، وذلك لأننا في مصر نعتمد على البروتوكولات العلاجية وآخر ما توصلت إليه دول العالم في هذا الوباء.

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن وزارات الصحة في العالم تتعاون مع بعضها وتعلن عن تفاصيل آخر ما وصل إليه متحورات فيروس كورونا: «هو عرف منين إنه اتصاب بمتحور دلتا، ربنا يشفيه بس إعلانه هيتسبب في إصابة المصريين بالخوف والذعر، بقولهم ماتخافوش وبلاش قلق، مصر لم يوجد بها متحور دلتا إلى الآن».

وتابعت أنه في الوقت الذي عانى منه شعوب العالم من فيروس كورونا، اجتازت الدولة المصرية هذه الأزمات بفضل الله أولاً، ثم بجهود الدولة المصرية من خلال تكاتف وتعاون جميع مؤسساتها: «وقت العالم ما كان بيحرق جثث كنا مسيطرين على الوضع».

العمري: غلق المطارات بشكل كلي قرار غير صائب

وفي المقابل، قال الدكتور محمد العمري، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إنه لا يعرف مدى صحة إصابة دياب بمتحور دلتا، لأنه لم يعرف حقيقة ذلك إلى الآن، مطالباً الشعب المصري بالحصول على لقاح فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وأضاف العمري خلال حديثه لـ«الوطن» أن الغلق الكلي للمطارات غير مفيد للدولة المصرية في الوقت الحالي، ولكن لا بد من تشديد الإجراءات الاحترازية في الوقت الحالي بجميع مطارات مصر.

أشرف حاتم: دارسة علمية لتتبع متحور دلتا بلس في مصر

وكان قد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات، أن هناك دراسة علمية لتتبع متحور دلتا بلس لفيروس كورونا داخل مصر في عدد من المحافظات، فضلاً عن أن نتائجها ستظهر خلال 3 أسابيع بعد 21 يوماً، وذلك لأن الهدف الرئيسي من الدراسة رصد ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا، سواء دلتا بلس أو غيرها، جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».

محمد دياب يعلن إصابته بمتحور دلتا

وكان قد أعلن المؤلف والمخرج محمد دياب، إصابته بالفيروس الجديد من كورونا الذي يحمل اسم «دلتا» قائلاً: «بقالي أسبوعين عندي النسخة الجديدة من كوفيد (دلتا)، ورغم أني واخد الفاكسين، إلا أن الحماية من دلتا كانت محدودة في حالتي».

وتابع مؤلف فيلم «الجزيرة» عبر صفحته على «فسيبوك»: «أنا متأكد إني لو ماكنتش واخد الفاكسين، كانت حالتي هتبقى أسوأ بكتير، بس الحقيقة أن الفاكسينز، اللي أظهرت مناعة ضد المتغيرات الجديدة، هي الفاكسينز صاحبة تكنولوجيا mRna فايزر وموديرنا».