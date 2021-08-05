إعدام 8 آلاف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام بالغردقة

قامت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشؤون الصحية، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتنفيذ قرارات النيابة العامة بالغردقة، والخاصة بإعدام مضبوطات للأدوية ومستحضرات تجميل لقضايا سابقة بكميات 6196 عبوة أدوية و2138 عبوة مستحضرات تجميل.

وشكل الدكتور محمود السباعى مدير إدارة على الفور الإدارة العامة للصيدلة لجانًا من مفتشي الصيدلة، بالتنسيق مع قوة من الضباط بقسم أول الغردقة، وقوة من الضباط الخاصة بجمرك سفاجا، لتنفيذ قرارات النيابة بإعدام المضبوطات.

كانت إدارة التفتيش الصيدلي شنت عدة حملات علي الصيدليات بمدن البحر الأحمر، وتمكنت من ضبط أشخاص يزاولون مهنة الصيدلة بدون ترخيص وكميات من الأدوية غير صالحة للإستخدام الآدمي، شملت أدوية ومستحضرات منتهية الصلاحية وأدوية مجهولة المصدر ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وأدوية مهربة ومجهولة المصدر مضبوطة سابقاً بجمرك سفاجا، وقُدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 84 ألف جنيه جنيه تقريبًا.

وفي سياق آخر، كلف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة لجنة مكبرة مكونة من جميع الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور الموسع والشامل على المنشآت الصحية بمدينة سفاجا، للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتواجد الطاقم الطبي، ومراجعة حالة السكن، وكذلك مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات، وتوافر المخزون الإستراتيجي من الأكسجين.