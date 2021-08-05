إحلال السيارات: تسليم أول دفعة ميكروباص وملاكي للمنطقة الحرة في أغسطس

كشف أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بوزارة المالية، تطورات المبادرة خلال 7 شهور، قائلا إنّه في الشهر الماضي جرى فتح الباب لإحلال الميكروباص بالمنطقة الحرة ببورسعيد، حيث تلتقت المبادرة حوالي 350 طلبا لإحلال الميكروباص، وأكثر من 330 طلبا لإحلال سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، وفي شهر أغسطس الجاري سيتم تسليم أول دفعة من الميكروباصات الجديدة، وسيارات الملاكي للمنطقة الحرة.

وأضاف «عبد الرازق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنّ عدد المركبات التي جرى تخريدها بالمبادرة وصلت إلى أكثر من 3900 سيارة قديمة منها ملاكي وتاكسي وميكروباص وسيارات المنطقة الحرة، وجرى تسليم 3 آلاف سيارة، لافتا إلى أن استلام السيارات الجديدة محل القديمة يستغرق من أسبوع لـ10 أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بوزارة المالية، أن المبادرة تحتوي على مجموعة من الشركاء من الحكومة متمثل في وزارات المالية والتجارة والصناعة والبترول والداخلية والتنمية المحلية، إضافة لـ7 محافظات بالمرحلة الأولى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، بجانب القطاع الخاص ويتمثل فيها 7 شركات تنتج سيارات ذات ماركات عالمية على أرض مصر، بنسبة إنتاج محلي 45%، بالتعاون مع 31 بنكا وقطاعا مصرفيا، وشركتي تأمين تقدمان وثيقتي تأمين ضد الحوادث والأخرى تأمين على صاحب السيارة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بوزارة المالية، إلى أن عدد السيارات التي جرى تسليمها في أبريل الماضي، وهو أول شهر منذ إطلاق المبادرة، بلغت 400 سيارة فقط، وفي شهر مايو 600 سيارة، وفي شهر يونيو 1000 سيارة، وفي شهر يوليو 1500 سيارة، ومن المستهدف تسليم 1700 سيارة في شهر أغسطس الجاري.