منح إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص بأجر كامل

كشف مصدر حكومي مسؤول، أن العاملين بالقطاع الخاص سيحصلون على إجازة رأس السنة الهجرية ، أسوة بنظرائهم العاملين بالقطاع الحكومي، بعد صدور قرار اليوم من مجلس الوزراء، باعتبار الخميس المقبل، 12 أغسطس، إجازة رسمية بمناسبة حلول السنة الهجرية.

الخميس 12 أغسطس إجازة رأس السنة الهجرية بأجر كامل للقطاع الخاص

وأضاف المصدر، أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، سيصدر قرارا باعتبار الخميس المقبل، 12 أغسطس، إجازة رأس السنة الهجرية، يوما بأجر كامل للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، بديلا ليوم الإثنين الموافق 9 أغسطس الجاري، حيث اعتاد مجلس الوزراء على تنفيذ القرار الوزاري، الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ عام، بترحيل الإجازات الرسمية التي تتصادف مع أحد أيام وسط الأسبوع إلى يوم الخميس التالي مباشرة في نفس الأسبوع.

القطاع الخاص يستفيد بـ إجازة رأس السنة الهجرية

ومن المتوقع أن يصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بحسب المصدر الحكومي، قرارا باعتبار يوم إجازة رأس السنة الهجرية ، إجازة بأجر خلال اليومين المقبلين، مساواة بأقرانهم في القطاع الحكومي.

وينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على إلزام منشآت القطاع الخاص بمنح العاملين بها إجازات رسمية بسبب المناسبات الوطنية والدينية، التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون هذه الإجازات بأجر كامل من المرتب الأساسي للعامل.

كما أجاز قانون العمل لأصحاب العمل بالقطاع الخاص، تشغيل العامل يوم الإجازة إذا تطلب العمل احتياجه لجهود العامل في ذلك اليوم، بشرط أن يمنح العامل مثلي الأجر عن ذلك اليوم من راتبه الأساسي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس، الموافق 12 أغسطس 2021، الذي يوافق رأس السنة الهجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.