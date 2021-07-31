يبحث المصريون، عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية، غرة شهر المحرم للعام الهجري الجديد 1443، ويحتفل بها المسلمون في كل بقاع الأرض، حيث إنها ذكرى هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

وفي هذا الصدد، وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار اليوم في كل ما يخص الأمور العامة والدينية، نستعرض في التقرير التالي، موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة، وغرة شهرة محرم المبارك للعام الهجري 1443، والتي جاءت كالآتي.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة

وبحسب النتيجة الفلكية للمركز القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1443 وغرة شهر محرم المبارك، تكون يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس 2021.

وبسبب قرار سابق لرئاسة الوزراء، بأن يتم ترحيل كل الإجازات الرسمية «ما عدا الأعياد الدينية» إلى نهاية الأسبوع، والمقرر أن يكون موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة، للقطاعات الحكومية والخاصة يوم الخميس الموافق 12 أغسطس المقبل.

الإجازات الرسمية للقطاعات الحكومية والخاصة المتبقية في عام 2021

وبحسب نتيجة أصدرها مجلس الوزراء، فإن الإجازات المتبقية في عام 2021، ولم يحصل عليها العاملون في قطاعات الدولة الحكومية والخاصة فهي 3 أيام فقط، وجاءت كالآتي..

يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس، عيد رأس السنة الهجرية، ويتم ترحليها ليوم الخميس الموافق 12 أغسطس.

أما الإجازة الثانية فتوافق يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 ذكرى نصر أكتوبر، ويتم ترحليها للخميس الموافق 7 أكتوبر للقطاع العام والخاص.

أما آخر أيام الإجازات الرسمية في العام الجاري 2021، ستكون يوم الإثنين الموافق 18 أكتوبر، وهي المولد النبوي، وسيتم ترحيلها ليوم الخميس الموافق 21 أكتوبر.