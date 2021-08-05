الحكومة تستهدف توطين 3 ملايين نسمة في العلمين الجديدة «انفو جراف»

وصف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، مدينة العلمين الجديدة، بأنها «نموذج جديد للمدن الساحلية».

توطين 3 ملايين نسمة في العلمين الجديدة عبر 14 حيا متعدد المستويات

وقال «معلومات الوزراء»، في تقرير معلوماتي «إنفو جراف» صادر عنه اليوم، إن العلمين الجديدة، واحدة من أبرز مدن الجيل الرابع، مشددا على أنها ستقدم مزايا سياحية واقتصادية وثقافية لقاصديها، نظرا لاحتوائها على مرافق ومعالم وخدمات تلائم مختلف الفئات المجتمعية.

وأشار «المركز»، في تقريره، إلى أن «العلمين الجديدة» تُنفذ على مساحة 49 ألف فدان، وتقع بمنطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وتبدأ حدودها من طريق وادي النطرون، حتى مدينة الضبعة.

وأوضح «معلومات الوزراء»، أن الحكومة تستهدف توطين نحو 3 ملايين نسمة في «العلمين الجديدة» على عدة مراحل.

نموذج جديد للمدن الساحلية

ومن المُقرر أن يتواجد نحو 14 حيا سكنيا متعدد المستويات في نطاق «المدينة الجديدة»، التي ستقدم «نموذج جديد للمدن الساحلية»، بحسب «معلومات الوزراء».

ويلفت «المركز»، إلى أن المدينة تضم في مرحلتها الأولى 5 آلاف فدان كمناطق تجارية وخدمية في نطاق «المدينة الجديدة»، ونحو ألف فدان كمراكز بحثية وجامعات، و3 آلاف فدان مناطق لوجستية، و5 آلاف فدان كمناطق صناعية.

أبرز معالم مدينة العلمين الجديدة

وأشار «معلومات الوزراء»، إلى أبرز معالم المدينة الجديدة، التي تضم كل من الأبراج الشاطئية، ومنطقة ترفيهية، وممشي سياحي بطول 14 كيلو متر تقريبا، ومحطة ضخمة لتحلية مياه البحر، و«كمبوند الـ700 فدان»، وجامعة العلمين الدولية، وفرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وذكر «المركز»، في «الإنفو جراف»، أن مصدر البيانات المدونة فيه هي كل من الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.