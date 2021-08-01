هاني يونس: الرئيس وجه بإتاحة كورنيش العلمين الجديدة أمام جميع المصريين

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن إنشاء الدولة لمدينة العلمين الجديدة وكل المدن الأخرى التي تعمل الدولة على إنشائها بالساحل الشمالي الغربي للبلاد، محاولة للاستفادة من قطعة ذهبية تمتلكها الدولة المصرية، موضحا أن الدولة تستهدف ألا يكون الساحل الشمالي منطقة تستفيد منها الدولة لمدة شهرين فقط كل عام، رغم مئات الملايين المصروفة على المنتجعات السياحية الموجودة بتلك المناطق، كاشفا في الوقت ذاته عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة إتاحة كورنيش العلمين الجديدة أمام كل المواطنين.

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة «الأولى»، اليوم الأحد، أن هذه المنتجعات يذهب إليها المواطنون لمدة شهرين أو ثلاثة بأقصى تقدير كل عام، وبعد ذلك تتحول تلك المنتجعات إلى مناطق موحشة بعد أن يهجرها الناس، ولهذا حاولت الدولة أن تغير ذلك عبر إنشاء مدن جديدة تستديم بها حياة الناس طوال العام بتلك المنطقة، لتصبح مثلها مثل محافظة الإسكندرية.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن مدينة العلمين الجديدة تمتلك ساحلًا يصل طوله إلى 14 كيلو متر، وتقريبا هي نفس مساحة ساحل وكورنيش الإسكندرية، كاشفا عن وجود تكليف واضح من رئيس الجمهورية بضرورة إتاحة هذا الساحل أمام كل المواطنين، ليستمتع جميع المصريين بالكورنيش.

وتابع أن كل كورنيش مدينة العلمين الجديدة سيكون متاحًا أمام جميع المواطنين، وليس مثل باقي الساحل في طريق العودة إلى الإسكندرية والذي استولت عليه القرى السياحية والجمعيات التعاونية وخلافه، وهم المستفيدون من الساحل والكورنيش، في الوقت الذي لا يرى فيه المواطن العادي المياه، موضحا أن هذا ما حرصت الدولة على معالجته في تخطيطها لمدينة العلمين الجديدة.