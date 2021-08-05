«كنز الموت».. نهاية مأساوية لسائق «توك توك» أثناء التنقيب عن الآثار

في مركز أولاد صقر التابع لمحافظة الشرقية، وتحديدًا في قرية «جزيرة»، كان مجموعة من الأفراد يحاولون التنقيب عن آثار تحت أحد منازل القرية، وكان من بين العمال الذين استعانوا بهم للحفر، سائق «توك توك» يبلغ من العمر 33 عامًا، ومقيم في مركز بني عبيد التابع لمحافظة الدقهلية، ولو يتوقعوا أن الأمر سينتهي بهم إلى مقتل هذا الأخير بعدما انهار عليه المنزل أثناء عمليات الحفر.

الشرطة في موقع الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية بلاغًا بالواقعة، لتنتقل قوة من مديرية أمن الشرقية إلى مكان الواقعة، ومن خلال التحريات تبين أن المنزل المنهار كان يتم بداخله الحفر تنقيبًا عن الآثار، وأن أحد العمال كان أسفل العقار وقت انهياره ما أدى إلى وفاته، ومن ثم هروب صاحب المنزل والآخرين من موقع الحادث.

صعوبة استخراج جثة المتوفى من أسفل أنقاض المنزل المنهار

استدعت الجهات المختصة بمحافظة الشرقية قوات الإنقاذ بالحماية المدنية، في محاولة لاستخراج جثة المتوفى من أسفل أنقاض المنزل، وبعد عدة محاولات لم تتمكن القوات من استخراج الجثة، حيث تبين خطورة أية أعمال حفر في المكان على المنازل المجاورة لموقع الحادث، وذلك بسبب طبيعة تربة المكان الرملية.

النيابة تأمر بدفن جثة المتوفى في نفس مكان تواجدها

بعد تعذر محاولات استخراج جثة المتوفى من أسفل الأنقاض لخطورة الأمر على المنازل المجاورة، استدعت جهات التحقيق أسرة المتوفى، وأطلعتهم على الأمر، وتم موافقتهم على أن يكون نفس المكان هو مدفنة.

كما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار جميع من كانوا مشتركين في الحفر، ومن بينهم صاحب المنزل المنهار، وطلبت من المباحث استكمال تحرياتها حول الواقعة للكشف عن أي ملابسات جديدة وتحديد هوية المتهمين والمتورطين في الواقعة.