ضبط 9 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في الغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم السبت، 9 أشخاص أثناء القيام بأعمال التنقيب عن الأثار داخل منزل بقرية «كفر مشلة»، بدائرة مركز كفر الزيات، حيث تم التحفظ على أدوات الحفر وإخطار الجهات المختصة.

تلقى اللواء أسامة شلبي، مدير أمن الغربية، إخطاراً بورود معلومات وتحريات أكدت قيام عامل بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزله بقرية كفر مشلة بدائرة المركز بمساعدة أخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المنزل، مقيم بذات العنوان، و8 أشخاص آخرين حال تواجدهم بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخل المنزل على حفرة دائرية الشكل قطرها 4 أمتار، وبعمق 10 أمتار، وتم ضبط أدوات الحفر والتنقيب المستخدمة، وبمواجة المتهمين، اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثاً عن الأثار، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، قرر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفرالزيات، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب لجنه من هيئة الأثار لمعاينة مكان الحفر، لبيان الغرض منه وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.