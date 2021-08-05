انتشال جثة من ترعة البحر الصغير في الدقهلية

فوجئ عمال الري المكلفون بتطهير ترعة «البحر الصغير» في محافظة الدقهلية بجثة طافية على سطح المياه، أثناء تجريف الحشائش والتطهير بالقرب من كوبري منية النصر، فاستدعوا قوات الشرطة التي حضرت على الفور ونقلت الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتبين أن الجثة لرجل مجهول الهوية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ للعميد عصام رضوان، مأمور مركز شرطة منية النصر، بعثور العاملين في تطهير ترعة البحر الصغير على جثة طافية على المياه أثناء قيامهم بعملهم بتجريف الحشائش.

انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى منية النصر

انتقل ضباط مركز منية النصر إلى مكان الواقعة، وجري انتشال الجثة من المياه، وتبين أنها جثة لرجل في العقد الرابع من العمر تقريبا، ومجهول الهوية لم يتعرف عليه أحد.

شهود العيان يروون تفاصيل مشهد العثور علي الجثة

وأكد شهور العيان أن سائق الحفار تفاجأ بوجود الجثة أسفل كوبري منية النصر واتصلوا علي شرطة النجدة، والشرطة، وحضر ضباط مركز شرطة منية النصر إلي مكان العثور علي الجثة وتم انتشالها، ونقلها الي ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف مباحث منية النصر جهودها للوصول إلي هوية الجثة، والبحث في بلاغات التغيب خلال الفترة الماضية، وجار تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.