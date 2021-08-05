مكتب تنسيق الجامعات يكشف عن موعد امتحانات قدرات الكليات

أعلن سيد عطا، المسؤول عن موقع التنسيق بوزارة التعليم العالي، موعد فتح اختبارات قدرات كليات الإعلام، وفنون جميلة، والتربية الموسيقية، والرياضية، وكلية التمريض، والسياحة، قائلًا إنه من المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل 7 أغسطس الجاري، حتى 19/8/2021.

وتابع «عطا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الجامعات الخاصة سيكون لها تنسيق على مواقع الانترنت، مشيرًا إلى أن الشهادات المعادلة تقدم للجماعات الخاصة مباشرة، منوهًا بأن هذا قرار المجلس الأعلى للجامعات.

ولفت المسؤول عن موقع التنسيق بوزارة التعليم العالي، إلى أن الجامعات الخاصة لا تعمل إلا بوفق ضوابط معينة محددة من قبل المجحلس الأعلى للجامعات، وليس من تلقاء نفسها.