ارتفاع مؤشر «ستاندرد أند بورز» عند إغلاق التداول في بورصة نيويورك

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة نيويورك»، إثر انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي.

ارتفاع مؤشر «داو جونز» إلى 35041.14 نقطة

وارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» مرتفعاً 24.53 نقطة أو 0.56% إلى 4427.19 نقطة، وزاد «داو جونز الصناعي» 248.47 نقطة بما يعادل 0.71% إلى 35041.14 نقطة، وفقا لمكا ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وصعد مؤشر «ناسداك المجمع» 109.26 نقطة أو 0.74% إلى 14889.79 نقطة.

بعد أن أظهرت بيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي، إلى جانب بيانات اقتصادية أخرى متباينة مع ترقب تقرير الوظائف غدا الجمعة.

وأظهرت وزارة العمل الأمريكية في تقرير، أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 14 ألفا إلى 385 ألفا في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو الماضي، في حين انخفض تسريح العمال إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 21 عاما الشهر الماضي، واحتفظت الشركات بعمالها وسط نقص في العمالة، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً بما يعادل 1.3%

وسجلت أسعار النفط، أمس الخميس، ارتفاعاً بأكثر من 1%، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً بما يعادل 1.3% لتبلغ عند التسوية 71.29 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 94 سنتاً أي 1.4% لتجري التسوية عند 69.09 دولاراً للبرميل.

وكان من المقرر، ان يحدد الرئيس جو بايدن، أمس الخميس، هدفا هو أن يكون نصف السيارات التي تباع في الولايات المتحدة بحلول 2030 معدوم الانبعاثات.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» في بيان، إنه كامن من المقرر أن يوقع بايدن، على أمر تنفيذي يحدد هدفا جديدا وطموحًا لجعل نصف السيارات الجديدة المباعة في عام 2030 خالية من الانبعاثات الغازية، بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والمركبات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء، أو المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود.

وأضافت الرئاسة الأمريكية، أن القرار سيضع الولايات المتحدة، في موقع يمكنها من قيادة مستقبل السيارات الكهربائية، وتخطي الصين التي تستثمر في هذا النوع من السيارات وتنتج وتبيع منها بشكل مكثف، ومواجهة الأزمة المناخية، وفقا ذكؤته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أشادت الشركات المصنعة لسيارات «بي أم دابليو»وهوندا وفولكس واجن وفولفو في بيان بهذه المبادرة، فيما أعربت الشركات الأمريكية الكبرى لتصنيع السيارات، بينها فورد وجنرال موتورز وستيلانتس، عن تطلعها المشترك لتحقيق مبيعات تتراوح بين 40% و 50% من السيارات الكهربائية، بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وخلايا الوقود والمركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء، بحلول عام 2030.