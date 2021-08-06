إحباط محاولة تهريب مستلزمات إنتاج ومنشطات بجمارك نويبع

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي، مدير عام الجمرك، محاولات تهريب كمية من المنشطات، وطرود لمستلزمات إنتاج، وكمية من النقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد اشتباه مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، بإعفاءات مشمول بيان جمركي عبارة عن 108 طرد بهم مستلزمات إنتاج، وبالمعاينة تبين عدم تطبيق اتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية، وجرى تحصيل ضريبة الوارد بإجمالي 31215 جنيه.

كما جرى الاشتباه في راكبة أردنية الجنسية قادمة على العبارة «عمان»، وجرى تفتيشها عن طريق الشرطية المنوطة بتفتيش السيدات، وتبين وجود مبلغ 13 ألف دينار أردني أسفل الملابس حول جسمها.

وفى جمرك الصادر جرى الاشتباه في «م.خ.ح»، أردني الجنسية، سائق سيارة مغادرة إلى الأردن، محمل عليها كمية من الرمان، وبتفتيش جسم السيارة جرى العثور علي 35 لفة سوداء، وتبين وجود 10 شرائط من المنشطات بكل لفة، ويضم كل شريط 6 أقراص، بما يعادل 3500 قرص مخبأة داخل طابلوه الكابينة أسفل عداد السرعة وأسفل ساعة الكابينة، وبلغت التعويضات المستحقة 70000 جنيه.

وقرر حمدي الشعراوي، مدير عام جمرك نويبع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .