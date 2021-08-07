حظك اليوم السبت 7-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من القراء على متابعة توقعات الأبراج الفلكية بشكل يومي والتي قد تخبرهم ببعض التوقعات على كافة المستويات، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها حظك اليوم لمختلف الأبراج وذلك وفق خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 7-8-2021 على الصعيد المهني

تبدو أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم والفلك يعدك بفرص ذهبية عليك أن تلتقطها.

حظك اليوم برج الحمل 7-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يعدك بالسعادة والحب والصداقة وربما أكثر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جوليا بطرس ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 7-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

حظك اليوم برج الثور 7-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكّر بموضوعية وتأنّ في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية، وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تتعامل اليوم بود مع من تحب ومع عائلتك، وتشعر بالارتياح والهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 7-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. عليك بتنظيم أفكارك ونفقاتك، ولا تتخذ قرارا غير مدروس ومن المهم أن تقوم بحساباتك جيدا.

حظك اليوم برج السرطان 7-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمدك بالطاقة العاطفية المشتعلة، وقد تجد سعادتك في الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 7-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة.

حظك اليوم برج الأسد 7-8-2021 على الصعيد العاطفي

تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجميع، وتحصل على الإعجاب بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 7-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون متحفظا ولا تبُح بمعلومات عنك أو عن غيرك.ا

حظك اليوم برج العذراء 7-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تساعدك أن تقاوم الأجواء السلبية وتبتكر أجواءً جديدة، فقط لا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 7-8-2021 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد بمنزل المشروعات يمدانك بكل الطاقة واليقظة والقدرة على الإنجاز، وتحصل بسهولة على مساندة الزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم برج الميزان 7-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للتعبير عما بداخلك وتنفعك نصائح الأصدقاء المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 7-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح.. اعمل بدقة وكن مستعدا للتفاوض بهدوء.

حظك اليوم برج العقرب 7-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتعامل بإيجابية مع من حولك، ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 7-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على المعرفة والإنجاز.

حظك اليوم برج القوس 7-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يدفعك اليوم للخروج عن القوالب والمألوف، وتستثمر وقتك جيدا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 7-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يمدك بالحكمة.. تحسن التصرف وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك.

حظك اليوم برج الجدي 7-8-2021 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم أكثر استعدادا للتسامح مع الآخرين، وتقترب بلطف من الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 7-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات، وعليك أن تدرس الأمور المهنية والمالية والقانونية بدقة.

حظك اليوم برج الدلو 7-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 7-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الحوت 7-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الاختلاف والتشوش.. تستطيع اليوم أن توازن بين حياتك الشخصية والمهنية، وتبدي استعدادا للمرونة مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.