عاجل.. «الموسيقين» تحقق مع عمر كمال في واقعة الفيديو المسيء الأحد

حالة كبيرة من الجدل أحدثها مطرب المهرجانات عمر كمال، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يتفوه بلفظ خارج أثناء أدائه إحدى أغانيه، وذلك في إحدى حفلاته الغنائية بالساحل.

موقف نقابة الموسيقين من عمر كمال

وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من قبل عمر كمال، متسائلين عن موقف نقابة المهن الموسيقية من الواقعة.

وكشف علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن اتجاه النقابة لفتح تحقيق مع «كمال»، مضيفا: «بمجرد انتشار الفيديو، عمر جالنا مقر النقابة من نفسه علشان يوضحلنا حقيقة اللي حصل».

وتابع عامر: «عمر قال إن الفيديو أتصور في حفلة عملها من سنتين في المريوطية وكان بيهزر مع صحابه، فقال اللفظ الخارج اللي تم تداوله في الفيديو».

وأضاف: «ولكن سيتم فتح تحقيق بالواقعة يوم الأحد المقبل وسيتم الاستماع إلى كل أقواله ومبرراته، والنقابة ستحقق في الأمر وتتخذ اللازم تجاه مابدر منه».

وهاجم الفنان الشاب عدوية شعبان عبد الرحيم، عمر كمال بسبب هذا اللفظ الخارج، من خلال بوست عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، حيث نشر فيديو الأغنية: وقال «السمع أخلاق لأن الفن في كل الصفات الحلوة والاحترام والذوق والأدب وقبل كل دة الأخلاق».

وتابع، قائلا «إحنا بقينا في زمن ولا في فن ولا في حياء ولا حتى احترام للناس اللي بتسمع، ظلمو نفسهم ومش عارفين يتعدلو ويبقو بشر كويس ويسمعوا طبيعي من غير قلت أدب، اللهم لا شماتة في الناس».

وأضاف عدوية، قائلا «بس دة بجد عيب جدا ومايصحش معلش ياصديقي مش هدعمك في الغلط».