«العيادة فاضية».. رسالة واتساب أرسلتها صديقة «نجلاء» إلى شابين لقتلها

تحفظت جهات التحقيق على الهاتف المحمول الخاص بصديقة «نجلاء» فتاة كفر الدوار بعد القبض عليها وشريكيها في الجريمة، وتبين أن الفتاة أرسلت لصديقيها رسالة عبر تطبيق واتساب: «العيادة خالية» في إشارة للحضور من أجل إتمام جريمة سرقتها وقتلها، وخلال دقائق حضر المتهمان ونفذا الجريمة في حضور صديقة المجني عليها التي مهدت لهما الطريق حتى بدآ في سرقة الضحية عن طريق خنقها وسرقة حقيبتها وعندما قاومت أشارت صديقة الفتاة لشريكيها بقتلها فسددا لها عدة طعنات قاتلة.

المسروقات

هاتف محمول ومبلغ 2000 جنيه إيراد العيادة هي متعلقات «نجلاء» فتاة كفر الدوار التي تمكن الجناة من سرقتها بعد أن قتلوها بدم بارد دون رأفة أو رحمة من أجل جنيهات وهاتف محمول، داخل عيادة طبيب عيون بمول تجاري شهير بكفر الدوار، وتبين أن الفتاة المتهمة تعمل سكرتيرة طبيب في عيادة قريبة من العيادة التي تعمل بها المجني عليها، وأنهم جميعا من محافظة البحيرة، حيث دخلت صديقة الفتاة العيادة لمغافلتها حتى يتمكن صديقاها من سرقة إيراد العيادة وهاتفها لكنها اكتشفت الجريمة فحاولت الصراخ، فقتلوها طعنا بسكين.

التحريات

وأفادت تحريات المباحث أن صديقة المجني عليها هي التي رتبت للجريمة وخططت لها، وجلست قبل ارتكابها بربع ساعة مع المجني عليها، التي أحضرت لها كوبا من العصير، وجلستا تتبادلان الحديث، ثم أرسلت لصديقيها رسالة بأن العيادة خالية فتوجها إليها وقامت صديقة المجني عليها بمغافلتها بحجة أنها ستتتحدث معها في موضوع خاص بينما قام المتهمان اللذان ادعيا أنهما مرضى بمحاولة سرقة الإيراد، فاكتشفت المجني عليها ذلك وحاولت الصراخ، كما أن المتهمين قاموا بتكميم فمها بينما كانت المجنى عليها تستغيث بصديقتها، «حرام عليكي.. حوشى عني»، لكنها أشارت إلى أحد المتهمين فأخرج سكينا وطعنها عدة طعنات قاتلة ثم سرقوا هاتفها وحقيبتها ومبلغا ماليا.