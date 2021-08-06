توافد مئات المصطافين على الشواطئ العامة بمدينة رأس سدر (صور)

شهدت الشواطئ العامة والمنتجعات السياحية بمدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، توافد المئات من الزوار، ضمن رحلات اليوم الواحد، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن القرى السياحية والشواطئ العامة بالمدينة، شهدت اليوم توافد مئات الزوار من كافة المحافظات المصرية، للاستمتاع بشواطئ المدينة وجوها المميز، لذا جرى تزويد الشواطئ بأعداد إضافية من الشماسي والمقاعد، لاستيعاب حركة التدفق من قبل المواطنين.

وأكد رئيس المدينة، في تصريح له اليوم، أن الشواطئ العامة بالمدينة استقبلت اليوم 70 رحلة سياحية من مختلف المحافظات المصرية، بخلاف الرحلات التي استقبلتها القرى والمنتجعات السياحية، وجرى متابعة كافة الإجراءات التي تتخذها إدارة الشاطئ لاستقبال المواطنين، ومدى توافر الخدمات على الشواطئ، وجاهزية نقاط الإسعاف ومعدات الإنقاذ، مع تحديد مكان لتجميع الأطفال غير القادرين على الوصول لأماكن أسرهم على الشاطئ.

وأوضح أنه توجد متابعة دورية للشواطئ، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والمرور الدوري على الشواطئ، وتكثيف حملات النظافة، مع متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام الوحدة المحلية للمدينة، التي تعمل على مدار الساعة.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على العاملين ومقدمي الخدمة بالشواطئ، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وضرورة تواجد منقذين على الشواطئ العامة، وتذليل العقبات أمام زائري المدينة.