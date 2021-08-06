انتشال جثة عامل سقط داخل خزان صرف صحي بمنزل في بني سويف

انتشلت قوات الشرطة، بالتعاون مع الأهالي، اليوم، جثة عامل، لقى مصرعه اختناقًا، داخل غرفة خزان للصرف الصحي «طرنش»، خاص بأحد المواطنين بقرية صفط راشين، التابعة لمركز ببا، جنوبي محافظة بني سويف، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

كان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتلقيهم بلاغًا، بسقوط عامل يدعى «محمد . م . م» 45 عامًا، داخل خزان منزلي للصرف الصحي، خاص بأحد المواطنين بقرية صفط راشين بمركز ببا، أثناء إجرائه عملية تطهيره.

ووجّه مدير أمن بني سويف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وانتقال رجال الإنقاذ وقوة مركز شرطة ببا إلى القرية وتحرير محضر بالحادث.

وتبين من التحريات الأولية والمعاينة من رجال مباحث مركز شرطة ببا، أنه أثناء قيام عامل يدعى «محمد. م. م» مقيم بقرية دشطوط، يبلغ من العمر 45 عاما، بأعمال تطهير وكسح خزان للصرف الصحي، خاص بمنازل أحد المواطنين بقرية صفط راشين يدعى «أحمد . ع . أ»، سقط في الخزان، واختنق نتيجة انبعاث الغازات، وجرى انتشال جثته، ونقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المشرحة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث.

من جانبه، قال المحاسب هاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، إن خدمة الصرف الصحي بقرية صفط راشين سيتم تشغيلها في غضون شهرين، حتى يتمكن الأهالي من الاستفادة بالخدمة، وتنتهي معاناتهم مع الخزانات المنزلية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».