«أخرس» يقتل والده طعنا لرفضه تزويجه في بني سويف

لقى «فلاح» مصرعه بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بطعن سلاح أبيض، من نجله المعاق «أخرس»، إثر مشادة بينهما، على خلفية طلب الابن الزواج ورفض الأب، وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقى العقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارا من نقطة مستشفى الفشن المركزي بوصول شخص يدعي «مبروك. ع» في العقد السادس من عمره، مصاب بطعنة نافذة في الصدر، نتيجه طعنه بسلاح أبيض، وحالته سيئة وتوفي متأثرا بإصابته.

وكلف اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، بالإنتقال إلى مكان الحادث، وكشف ملابساته وظروفه، وضبط المتهم.

وتبين أن الأب يدعى مبروك عبدالعزيز، مقيم عزبة البنك التابعة لمركز الفشن، وأن سبب وقوع الجريمة، يرجع إلى نشوب مشادة بين المجني عليه ونجله الشاب، ويدعى «عطية» الذي يعاني من اضطرابات نفسية، بسبب رغبته في الزواج ورفض الأب طلبه، حيث تطورت المشادة، إلى قيام الابن بإحضار سكين وطعن والده، ليسقط أرضا غارقا في دمائه، ويفر هاربا، ويتم نقل الأب إلى المستشفى، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته، عقب عدة محاولات لإسعافه داخل مستشفى الفشن المركزي.

وتمكنت قوات الشرطة بمركز شرطة الفشن من ضبط المتهم، واستجوابه وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وسبب الوفاة.