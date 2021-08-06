«أمانة» أسوان تستعد لتنظيم دوري «مستقبل وطن» لاكتشاف مواهب كرة القدم

استعدت أمانة حزب «مستقبل وطن» في محافظة أسوان لانطلاق فعاليات الموسم الثالث من «دوري مستقبل وطن»، الذي يستهدف اكتشاف أكبر عدد ممكن من الموهوبين في لعبة كرة القدم، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، النائب الأول لرئيس الحزب.

وصرح النائب حسن سيد خليل، أمين الحزب في محافظة أسوان، عضو مجلس النواب، أن هذا الدوري يستهدف أكبر عدد من الشباب في المرحلة السنية من 18 إلى 35 سنة في كافة النجوع والقرى والمراكز والمدن في محافظة أسوان، وذلك خلال الفترة من 10 أغسطس الحالي حتى 20 سبتمبر المقبل تحت شعار «خلي موهبتك تتكلم».

وقال محمد حمدي عباس، أمين الشباب بالحزب في أسوان، أن دوري مستقبل وطن يقام على ثلاث مراحل تبدأ بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضية المشاركة على مستوى الوحدات الحزبية بالقرى والشياخات المختلفة، بينما تقام منافسات المرحلة الثانية على مستوى المراكز المختلفة، وصولا إلى المرحلة الثالثة، التي تكون على مستوى أمانة المحافظة بالكامل، ليصعد فريق واحد يمثل محافظة أسوان بعد ذلك في التصفيات على مستوى الأمانة المركزية للحزب.

وأوضح محمد عبدالحفيظ محمد، أمين العلاقات الحكومية بالحزب في أسوان، أحد ممثلي اللجنة المركزية لدوري «مستقبل وطن» أنه توجد جوائز مالية وميداليات تذكارية للفرق الفائزة في الدوري في كافة مستويات الدوري، حيث تحصل الفرق الثلاثة الأولى في المستوى الأول على ميداليات كجائزة تذكارية، على أن يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة، وفي المستوى الثاني الخاص بالمراكز، سوف يحصل الفريق الفائز الأول على ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10 آلاف جنيه، والثاني سيحصل على 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث على 5 آلاف جنيه وميدالية، وفي المستوى الثالث على مستوى المحافظة، سوف يحصل الفريق الأول على ميدالية، وكأس بجائزة مادية مقترحة 25 ألف جنيه، والثاني ميدالية و20 ألف جنيه والثالث ميدالية و15 ألف جنيه.

وأشار إلى أن دوري «مستقبل وطن» يتم تنظيمه في إطار السياسة التي ينتهجها حزب «مستقبل وطن» بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، لتقديم الخدمات للشباب واكتشاف مواهبهم وتحقيق حلمهم.