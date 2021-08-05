«مستقبل وطن» ببني سويف: «النواب» و«الشيوخ» أنجزا تشريعات تخدم المواطن

أشاد النائب حسام العمدة أمين عام حزب «مستقبل وطن» في محافظة بني سويف، ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بالمحافظة، بأداء مجلسي النواب والشيوخ، خلال دور الانعقاد الأول، والذي انتهى منذ أيام، والذي جاء معبرًا عن الشارع المصري ونابعًا منه، في ظل التحدي الصعب أمام إنجاز بعض التشريعات التي تخدم المواطن.

وقال أمين عام حزب «مستقبل وطن» ببني سويف، في بيان، إن «أداء مجلس النواب أتسم بالقوة والتعاون والعمل لصالح المواطن والوطن، سواء من النواب أو الأحزاب، وتوفير بيئة تشريعية أفضل مما كانت عليه تساعد في توفير حياة كريمة أفضل للمواطن المصري، في ظل قيادة سياسية حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يتسم أداؤه بالقوة والسرعة والإنجاز في جميع المجالات، والعمل لصالح المواطن».

وعن ما حققه أعضاء مجلس النواب خلال دورالانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، أشار النائب حسام العمدة إلى عقد 88 جلسة عامة، امتدت لأكثر من 278 ساعة بعدد متحدثين وصل إلى 532 نائبا، متضمنًا مناقشة بيانات 29 وزيرا، وإحالتها إلى اللجان المختصة، ومناقشة 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة و823 طلب إحاطة باللجان النوعية، ونظر 2230 سؤال، و265 إقتراح برغبة وإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأكد الموافقة على 146 مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإجمالي 1749 مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، وكان لها أثر على مختلف الأصعدة في مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني والرعاية الصحية والدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن.