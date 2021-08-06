«مستقبل وطن» بكفر الشيخ ينظم ندوة عن المشروعات الصغيرة بقلين

نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب «مستقبل وطن» بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الجمعة، ندوة تعريفية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع أمانة مركز قلين، لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات في إطار البروتوكول الموقع بين الحزب وجهاز المشروعات.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب «مستقبل وطن» تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.

وقال المهندس خميس عابوه، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، إن الندوة تأتي ضمن خطة ورؤية الحزب للتعريف بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد رقم 152 لسنة 2020، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الأمانة المركزية منذ مدة بين الحزب وجهاز تنمية المشروعات، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور علي أبو شوشة، الأمين المساعد، نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ، والعميد همام جودة، أمين الحزب بمركز قلين، وبحضور مسؤولي الجهاز وقيادات وأعضاء الحزب بالمركز.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب «مستقبل وطن»، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.