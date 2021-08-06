قاتلة صديقتها بكفر الدوار: «منمتش من يوم الجريمة وبسمع صوتها بتقولي حرام عليكي»

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة قتل نجلاء نعمة الله فتاة كفر الدوار، داخل مول شهير بمحافظة البحيرة، خنقا وطعنا، على يد صديقتها وشابين، لسرقة هاتفها المحمول و2000 جنيه. وبدأ محقق النيابة في استجواب المتهمين الثلاثة للوقوف على ملابسات الجريمة، وحرزت النيابة مقطع فيديو مدته 120 ثانية يتضمن ظهور المتهمين أثناء الجريمة.

«حرام عليكي.. حوشي عني»

وأمام النيابة العامة، اعترفت المتهمة الرئيسية، العقل المدبر للحادث، أثناء استجوابها أمام جهات التحقيقات، بتفاصيل اللحظات الأخيرة، وآخر حديث الضيحة، قائلة: «مش قادرة أنسى مشهد موتها.. مقدرتش أنام من يوم الجريمة.. كل شوية أسمع كلامها قبل ما تموت، وهي بتقولي: حرام عليكي.. حوشي عني.. الحقيني.. وأنا بخنق فيها، والمتهم التاني طلع سكين وضربها لحد ما وقعت على الأرض جثة غرقانة في دمها».

نجلاء فتاة المول

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن الضحية نجلاء نعمة الله، كانت تعمل داخل عيادة طبيب عيون شهير بالبحيرة، وأسست أشهر جروب نسائي بالمحافظة، ومعروف عنها مساعدة المحتاجين، وعقب تداول أنباء موتها سادت حالة من الحزن الشديد على منصات التواصل الاجتماعي بين متابعيها وأصدقائها.

بعد 48 ساعة.. الأمن يكشف غموض الواقعة

وبعد مرور 48 ساعة فقط على وقوع الجريمة، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لغر جريمة قتل فتاة المول، التي عثر على جثتها مقتولة طعنا وخنقا، داخل مول شهير بكفر الدوار بالبحيرة، حيث توصل قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى المتهمين بارتكاب الواقعة، وتبين أن المتهمة الرئيسية والعقل المدبر للحادث صديقة الضحية، وأنها استعانت باثنين من أصدقائها- شابين - لقتل الضحية وسرقتها، وتمكنوا من تنفيذ الجريمة وسرقوا هاتف الضحية ومبلغ مالي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.