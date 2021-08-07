أسعار الدواجن اليوم السبت 7-8-2021 في مصر

تهتم السيدات بأسعار الدواجن اليوم، حيث تُدخلنها في العديد من الوجبات والأطعمة اليومية، لذا تستعرض «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 7 أغسطس الجاري، بالأسواق المصرية.

أسعار الدواجن اليوم

من المتوقع أن تعود أسعار الدواجن إلى طبيعتها بعد الانخفاض الكبير خلال الأيام الماضية خاصة مع انتهاء أول أسبوع من أغسطس الجاري، وفقا للدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بشعبة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة وفق عبدالعزيز السيد، ما بين 22 و23 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر بين 26 و27 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

بلغ سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، وبلغ سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، نحو 12 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

فيما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، اليوم، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر البلدي إلى 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وسجل سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، نحو 9 جنيهات، وسجل سعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى 5.50 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، اليوم نحو 130 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

شهد سعر الكتكوت في المزارع اليوم بين 7 إلى 9 جنيهات، ويصل سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى 65 جنيهًا.

وصل سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد، نحو 7 جنيهات، وصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا، وسجل سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا، وبلغ سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا.