رجل يضرب طفلا في سوبر ماركت بالمنصورة.. القصة الكاملة

«طفل صغير قليل الحجم، يقف أمام رجل طويل القامة، داخل سوبر ماركت، وفجأة يرفع الرجل يده ليصفع الطفل علي وجهه ليسقط على الأرض من قوة الصفعة»، هذا المشهد للطفل «سامح»، 9 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، مقيم بمحافظة الدقهلية، سجلته كاميرات المراقبة بداخل المحل، ولم يستغرق سوى 64 ثانية، إلا أنها كانت كافية لتشعر كل مواطن بأن هذا الطفل هو ابنه، بعد أن انتشر فيديو بعنوان «رجل يضرب طفل في سوبر ماركت بالمنصورة» على صفحات التواصل الاجتماعي، وتوعد والد الطفل بألا يهدأ له بال حتى يحصل علي حق نجله، قبل أن يتوجه بالفيديو هو ونجله إلى نيابة ثان المنصورة ليثبت الواقعة.

«رجل يضرب طفلا في سوبر ماركت بالمنصورة»

وقال الطفل سامح، «يوم 7 أبريل الماضي كنت واقف أمام الجراج الذي يعمل به والدي، وجاءت سيارة وطلب أن يقف 10 دقائق يشتري حاجة من السوبر ماركت، وبعدها وصلت سيارة تريد أن تدخل الجراج، فأنا دخلت له السوبر ماركت وطلبت منه يحرك السيارة فكان رده: اسكت يا لا أحسن أضربك، فقولت له تاني: راح ضربني علي وجهي بالقلم، فوقعت على الأرض، وإيدي خبطت في زجاجة زيت ووقعت على الأرض، و لما والدي رجع حكيت له ما حدث».

والد الطفل «سامح»: كنت باكشف على بنتي عند الدكتور ورجعت لقيت ابني مضروب

من جانبه، قال والد الطفل سامح، في تحقيقات النيابة، «أنا شغال في جراج في عمارة بها سوبر ماركت، وبنتي كانت مريضة، وأخدتها لدكتور في بلقاس، وتركت ابني سامح مع أخته الصغيرة عشان يراعي الجراج، وفوجئت بتليفون من سامح بيقولي: فيه واحد ضربني بالقلم، وقولتله إدي التليفون لصاحبي محمد، وقولتله روح شوف اللي ضربه وبعد كده كلمني وقالي ده راجل كبير وضربه والموضوع انتهى».

وأضاف والد الطفل سامح، في تحقيقات النيابة العامة، «لما رجعت البيت سألت سامح قالي إن كان في واحد راكن العربية، وقافل مدخل الجراج، وواحد من السكان كان عايز يدخل الجراج يركن عربيته، فأنا روحت لصاحب العربية السوبر ماركت، وطلبت منه يحرك العربية علشان في واحد عايز يدخل الجراج، فمرضاش وضربني بالقلم على وشي، ووقعت على الأرض، وبعدها روحت وشوفت الكاميرا لقيت الفيديو والراجل بيضرب ابني، وبعدها قعدت أدور على الكاميرات اللي في الشارع علشان أشوف العربية».

مباحث ثان المنصورة تتوصل إلى صاحب السيارة

وتوصلت تحريات مباحث قسم ثان المنصورة، إلى صاحب السيارة، وتبين أنه على المعاش، وبسؤاله في النيابة العامة أنكر كل الاتهامات الموجهة إليه، وبعرض فيديو الضرب أنكره، كما أكد في تعليقه على فيديو آخر لسيارته، بأنها تشبه سياراته.

وأحال خالد البنداري، وكيل نيابة قسم ثان المنصورة، القضية لمحكمة جنح ثان المنصورة الجزئية، المقيدة ضد «حسن أ. ا.»، وذلك لأنه بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة يوم 7-4-2021، أحدث عمدا إصابة الطفل المجني عليه «سامح م. خ.»، التي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه عرض حياة الطفل المجني عليه للخطر، بأن قام بالتعدي عليه بالضرب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبعرض القضية على محكمة جنح ثاني المنصورة، أصدرت حكمها بالحبس سنة مع الشغل علي المتهم.

وأكد محمد خالد عثمان، محام وخبير حقوق الطفل بالدقهلية، ومحامي أسرة الطفل، لـ«الوطن» إن الحكم جاء رادعا لكل من تسول له نفسه ضرب طفل، ورغم محاولات الصلح التي يسعى إليها المتهم إلا أن والد الطفل أصر على أن يأخذ حق نجله بالقانون.