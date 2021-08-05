عاجل.. الحبس سنة مع الشغل للمتهم بصفع طفل في المنصورة

قضت محكمه جنح ثاني المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالحبس سنة مع الشغل لمتهم بصفع طفل داخل «سوبر ماركت» في مدينة المنصورة، بعد أن سجلت كاميرات المراقبة الواقعة كاملة، واتهمته نيابة ثان المنصورة بإصابة الطفل «سامح م.»، نجل عامل جراج بالمنصورة، إثر تعرضه لصفعة علي وجهه من المتهم داخل سوبر ماركت أوائل أبريل الماضي.

وقال محمد خالد عثمان، محام وخبير حقوق الطفل بالدقهلية، ومحامي أسرة الطفل، لـ«الوطن» إن الحكم بحبس المتهم سنة مع الشغل جاء ردعا لمن تسول له نفسه التعدي علي أطفالنا مهما يكن، ونشكر القضاء المصري علي نزاهته.

المتهم ينكر ضرب المجني عليه

يذكر أن النيابة العامة واجهت المتهم «ح. ا.»، لواء شرطة بالمعاش، بمقطع الفيديو المسجل بكاميرات المراقبة في السوبر ماركت، فأنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه، واعترف بأن الطفل طلب منه تحريك سيارته من أمام باب الجراج الذي يعمل فيه والده لأنه يغلق الباب الرئيسي للجراج وأشار في التحقيقات إلى أن السيارة التي أغلقت باب الجراج تشبه سيارته.

وأحال خالد البنداري، وكيل نيابة قسم ثان المنصورة، القضية رقم 5020 لسنة 2021 جنح ثاني المنصورة إلى محكمة جنح ثان المنصورة الجزئية والمقيدة ضد «حسن أ. ا.» لواء شرطة متقاعد، وبدائرة قسم شرطة ثان المنصورة يوم 7/4/2021، بتهمة إحداث إصابة الطفل المجني عليه «سامح م. خ.»، عمدجا والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه عرض حياة الطفل المجني عليه للخطر بأن قام بالتعدي عليه بالضرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي علي «فيسبوك» تداولت مقطع فيديو للواقعة وظهر فيها طفل صغير يقف أمام رجل داخل محل سوبر ماركت وفجأة صفع الرجل الطفل علي وجهه فأسقطه أرضا، وبعد ذلك تبين أن الطفل هو نجل عامل الجراج في العقار الموجود به السوبر ماركت وأن سيارة المتهم كان تغلق باب الجراج مما تسبب في توقف الحركة دخولا وخروجا من الجراج.