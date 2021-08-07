في أمريكا.. ارتفاع إنفاق المستهلكين 34% على تطبيقات الصور والفيديو

شهد إنفاق المستهلكين الأمريكيين، زيادة بنحو 34٪ على تطبيقات الفيديو والصور، خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ إنفاق المستهلكين في أمريكا ما قيمته 457 مليون دولار خلال العام 2021، مقارنة مع 342 مليون دولار في العام الماضي.

واستحوذ تطبيق «Apple iOS»، على 83٪ من نمو الإيرادات، لكن الإنفاق على «Google Play»، زاد بنسبة 126٪ إلى 78 مليون دولار مرتفعاً من 35 مليون دولار في عام 2020.

ولا يزال موقع «YouTube» يعمل بقوة، ولكن للمرة الأولى هذا العام، تفوق «Twitch» على تطبيق الفيديو الشهير في جميع الإيرادات، حيث بلغت 6.20 دولار أمريكي لكل تنزيل مقارنة بإيرادات «YouTube» البالغة 5.60 دولار أمريكي لكل تنزيل، واستفاد «Twitch» بشكل كبير من جائحة «كوفيد-19»، واستمر في النمو خلال النصف الأول من عام 2021.

وعلى جانب آخر قفزت الألعاب الرياضية المحمولة بنسبة 3.41٪ في حصة السوق في اليابان، ويرجع ذلك أساسًا إلى «Cygames» التي تقدم أداءً قويًا مع «Umamusume Pretty Derby»، في الوقت نفسه تعافت ألعاب «RPG» في الصين 2.02٪ وكذلك الألعاب الاستراتيجية 1.79٪، بينما فقدت «Shooters» حصتها في السوق -2.73٪.

وفي الولايات المتحدة، فقدت ألعاب الألغاز حصتها في السوق -1.53٪، بينما زادت الألعاب الاستراتيجية إلى 1.73٪ من حصة السوق.

وكانت بيانات قد أظهرت أن تطبيقات مؤتمرات الفيديو الرئيسية مثل Zoom وMicrosoft Teams تواصل تسجيل نمو هائل في الاستخدام، حيث شهدت التطبيقات الثلاثة الأولى، Zoom وTeams وGoogle Meet، زيادة في الاستخدام بمقدار 21 ضعفًا في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.