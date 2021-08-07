تعرف على خريطة انقطاع التيار الكهربائي في مصر اليوم

أعلنت فروع شركات توزيع الكهرباء بمصر العليا وجنوب الدلتا والقناة، قطع التيار عن عدد من المناطق بالمراكز فى المحافظات اليوم السبت، لإجراء الصيانة، مع إعلام المواطنين بالمواعيد التي تتم فيها أعمال الصيانة حتى يستطيعوا تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

قطع التيار الكهربائي عن 24 منطقه بمدينة الطور

وأفادت منطقة كهرباء الطور بجنوب سيناء بأنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن 24 منطقه بمدينة الطور صباح اليوم لتنفيذ برنامج الصيانة المبرمجة الدورية على خلايا موزع الطور الجديد، موضحة أن فصل التيار الكهربائي يتم بالتتابع بحيث لا تزيد مدة الفصل بكل منطقة عن نصف ساعة.

المناطق المتأثرة بفصل التيار بالطور

وأشارت منطقة كهرباء الطور إلى أن المناطق المتأثرة بفصل التيار هى: «حي الزهراء، المنطقة الصناعية، المنطقة الحرفية، الإيواء العاجل بالصناعية، حي النادي، حي الـ88 وحدة، حي السلام، إستاد الطور، محطة المياه الرئيسية، عمارات الأوقاف، الـ36 وحدة، حي الـ102 وحدة، حي الزهور، مساكن محمود جمعة، مساكن و مزارع الجبيل، المطار، الشاليهات، أرض جمعية المطار، ومجمع المصالح، ومنطقة الكرنتينا، ومجمع الأفران، ومديرية الشباب و الرياضة، الشهر العقارى، الضرائب العقارية، المحلات والأفران، والمدارس التي توجد في هذه المناطق».

فصل التيار حتى الانتهاء من تغيير كابلات بالاقصر

وأعلنت شركة توزيع كهرباء مصر العليا فصل التيار الكهربائي اليوم عن مدينة إسنا بجنوب الأقصر من الساعة الثامنة صباحاً، موضحة أن الانقطاع سيستمر لحين الانتهاء من أعمال تغيير الكابلات الكهربائية الخاصة بمناطق «السنترال القديم، ومسجد الصادق، ومسجد الزهراء، والقصرية».

وطالبت الشركة الأهالى وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع الكهرباء وأنه سيتم إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

عودة التيار الكهربائي بمناطق الغربية

وكشفت شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن أنه سيتم عودة التيار بعد قليل لعدد من المناطق بمدينه طنطا بعد فصلها لمدة تجاوزت الساعتين لإجراء عمليات الصيانة لمحطه محولات غرب طنطا التابعة لقطاع كهرباء غرب الغربيه اليوم.