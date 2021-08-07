بعد قليل.. افتتاح مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة

يفتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بصحبة كبار رجال الدولة والجهات والهيئات القضائية، مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة الكائن بشارع التسعين الشمالي بالتجمع الخامس، بعد قليل، حيث بدء توافد المدعوين إلى مبنى النيابة للاستعداد لافتتاحها رسمياً.

ويُقام المبنى على مساحة 6340 مترًا مربعًا ومكون من بدروم وأرضي و5 أدوار متكررة، كما يحتوي كل دور على عدد من النيابات وتشمل كل نيابة غرفة لمدير النيابة وغرفة لنائب المدير وغرف وكلاء النيابة، إضافة إلى الخدمات المختلفة من سكرتارية وأرشيف وغرف تصوير مستندات وغرف انتظار ودورات مياه خاصة وعامة.

ويضم مبنى النيابات إدارية 576 غرفة بينهم 24 غرفة فندقية بالدور الخامس والمقام مساحته على 5400 متر مربع، كما يضم مبنى النيابات قاعة احتفالات كبرى مقامة على مساحة 1200 متر مربع سعة 400 مقعد.