بمخصصات 43 مليار جنيه.. «الكهرباء» تكشف خططها واستثماراتها في 2021

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أبرز جهود القطاع الكهرباء وخطط الوزارة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ الاستثمارات الكلية لقطاع الكهرباء خلال العام المالي الحالي تقدر بنحو 43 مليار جنيه.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وتقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، اليوم، السبت، على أنَّه يوجد استقرار كبير في عمليات التغذية الكهربائية، ولا يوجد تخفيف احمال منذ 2015، كما وتمّ إضافة خطوط ومحولات ومضاعفة الأرقام بشكل كبير.

وأوضح أنَّ خطة طموحة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة، بحيث تصل لحوالي 42% بحلول 2035، والمفترض أن تصل لـ20% العام المقبل، وهنا مشروعات خاصة لكيفية الاستفادة من الطاقات الجديدة، بالإضافة لتطوير الشبكات على مستويات النقل والتوزيع.

وفي وقت سابق، أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنَّ القطاع شهد طفرة كبيرة على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع، ما أدى إلى المردود الإيجابي الذي يعيشه المواطن في الفترة الراهنة.

وأكّد أنَّه رغم ارتفاع الأحمال الكهربية، إلا أنَّه جرى تسجيل أعلى حمل في السنوات السابقة بواقع 33400 ميجا وات، لكن القطاع يعيش استقرارًا كبيرًا، إضافة إلى تخطي احتياطي الشبكة حاجز الـ11 ألف ميجا وات.

وواصل أنَّ الاعتماد أصبح على الوحدات الأكثر كفاءة فيما يتعلق بالإنتاج، كما أن خروج الوحدات للصيانة المبرمجة الخاصة بها يعمل على الحفاظ عليها وتكون جاهزيتها في درجات الحرارة العالية الأكبر، حيث إن الحرارة تؤثر عليها، لكن القطاع ينفذ عمليات الصيانة بشكل دوري.